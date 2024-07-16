Джулия Робертс появилась на публике со своим мужем

Накануне состоялся мужской финал Уимблдонского турнира, в результате которого победу одержал испанец Карлос Алькарас. Ради интересной игры в Лондон приехали многие знаменитости, в том числе актриса Джулия Робертс. Компанию ей составил муж Дэниел Модер.

Джулия Робертс и Дэниел Модер | Источник: Legion-Media.ru

Для выхода в свет актриса выбрала стильный образ. Она облачилась в теннисное платье от Gucci с красно-белой окантовкой по подолу и воротнику. В качестве дополнения к образу Джулия выбрала сумку от того же бренда и солнцезащитные очки.

Судя по снимкам, она хорошо провела время. После игры артистка поздравила победителя. «Невероятный день на Уимблдоне!» — написала она.