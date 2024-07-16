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16 июля 2024, новость

Джулия Робертс появилась на публике со своим мужем

Актриса посетила мужской финал Уимблдонского турнира

Накануне состоялся мужской финал Уимблдонского турнира, в результате которого победу одержал испанец Карлос Алькарас. Ради интересной игры в Лондон приехали многие знаменитости, в том числе актриса Джулия Робертс. Компанию ей составил муж Дэниел Модер.

Джулия Робертс и Дэниел Модер
Джулия Робертс и Дэниел Модер | Источник: Legion-Media.ru

Для выхода в свет актриса выбрала стильный образ. Она облачилась в теннисное платье от Gucci с красно-белой окантовкой по подолу и воротнику. В качестве дополнения к образу Джулия выбрала сумку от того же бренда и солнцезащитные очки.

Судя по снимкам, она хорошо провела время. После игры артистка поздравила победителя. «Невероятный день на Уимблдоне!» — написала она.

Ранее Джулию Робертс в новом образе заметили на съемках фильма.

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