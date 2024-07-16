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16 июля 2024, новость

Похудевшая Анджелина Джоли появилась на публике с сыном

Голливудская звезда направлялась в суши-ресторан, когда ее подловили папарацци

На днях папарацци запечатлели новый выход Анджелины Джоли с сыном Паксом в Нью-Йорке. Актриса отправилась на ужин в суши-ресторан. Звезда предстала в эффектом наряде.

Источник: Соцсети

Джоли выбрала черное облегающее платье с разрезом до бедра. Стильный наряд подчеркнул ее точеную фигуру.

Свой образ она дополнила туфлями на высоком каблуке и солнцезащитными очками. А Пакс надел белую футболку, свободные брюки и синюю куртку с принтом.

Поклонники отметили изящный наряд Анджелины. В последнее время актриса заметно похудела.

«Красивая, стильная, такая эффектная, идеальна в любом образе», «Очень ей идет такой дерзкий, но деловой стиль», «Пакс такой взрослый, с ума сойти!» — прокомментировали пользователи соцсетей.

Напомним, ранее сообщалось, что дети актрисы переживают за ее здоровье. На фоне бракоразводного процесса с Брэдом Питтом у Анджелины Джоли начались проблемы с питанием, связанные со стрессом. По словам источника из окружения звезды, детей огорчает видеть ее такой худой.

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