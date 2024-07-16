Похудевшая Анджелина Джоли появилась на публике с сыном

На днях папарацци запечатлели новый выход Анджелины Джоли с сыном Паксом в Нью-Йорке. Актриса отправилась на ужин в суши-ресторан. Звезда предстала в эффектом наряде.
Джоли выбрала черное облегающее платье с разрезом до бедра. Стильный наряд подчеркнул ее точеную фигуру.
Свой образ она дополнила туфлями на высоком каблуке и солнцезащитными очками. А Пакс надел белую футболку, свободные брюки и синюю куртку с принтом.
Поклонники отметили изящный наряд Анджелины. В последнее время актриса заметно похудела.
«Красивая, стильная, такая эффектная, идеальна в любом образе», «Очень ей идет такой дерзкий, но деловой стиль», «Пакс такой взрослый, с ума сойти!» — прокомментировали пользователи соцсетей.
Напомним, ранее сообщалось, что дети актрисы переживают за ее здоровье. На фоне бракоразводного процесса с Брэдом Питтом у Анджелины Джоли начались проблемы с питанием, связанные со стрессом. По словам источника из окружения звезды, детей огорчает видеть ее такой худой.