Похудевшая Анджелина Джоли появилась на публике с сыном

На днях папарацци запечатлели новый выход Анджелины Джоли с сыном Паксом в Нью-Йорке. Актриса отправилась на ужин в суши-ресторан. Звезда предстала в эффектом наряде.

Источник: Соцсети

Джоли выбрала черное облегающее платье с разрезом до бедра. Стильный наряд подчеркнул ее точеную фигуру.

Свой образ она дополнила туфлями на высоком каблуке и солнцезащитными очками. А Пакс надел белую футболку, свободные брюки и синюю куртку с принтом.

Поклонники отметили изящный наряд Анджелины. В последнее время актриса заметно похудела.

«Красивая, стильная, такая эффектная, идеальна в любом образе», «Очень ей идет такой дерзкий, но деловой стиль», «Пакс такой взрослый, с ума сойти!» — прокомментировали пользователи соцсетей.