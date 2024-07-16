Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
16 июля 2024, новость

Тимоти Шаламе сыграет чемпиона по настольному теннису

Актер не только исполнит главную роль, но и выступит в качестве продюсера
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе | Источник: Legion-Media.ru

Тимоти ШаламеДюна», «Вонка») сыграет главную роль и выступит продюсером фильма Marty Supreme о профессиональном игроке в настольный теннис Марти Рейсмане. Режиссером картины станет Джошуа СэфдиХорошее время»). Об этом сообщает Variety.

Над сценарием работают сам режиссер Сэфди и Рональд Бронштейн, в их копилке уже есть совместный проект — «Неограненные алмазы» с Адамом Сэндлером в главной роли. Участие в создании фильма принимал и брат режиссера — Бенни Сэфди.

Информацию о начале работы над картиной с Тимоти Шаламе подтвердила студия A24 на официальной странице в соцсети X.

Variety отмечает, что Шаламе давно восхищается работами братьев Сэфди. В 2019 году он написал эссе об их триллере «Неограненные алмазы». Он отметил, что за последние десять лет братья создавали современные и смелые фильмы, каждый из которых развивал идеи предыдущего, но при этом сохранял свою жесткость и силу. После «Неограненных алмазов» братья разделились, чтобы заняться сольными проектами.

Marty Supreme — это первая сольная полнометражная режиссерская работа Сэфди с момента его дебюта в 2008 году в фильме «Удовольствие быть обокраденным».

Ранее Тимоти Шаламе снялся в музыкальном фильме «Вонка» Пола Кинга. В январе 2024 года мировые сборы картины перевалили за отметку в $500 млн. Мюзикл занял девятую строчку в рейтинге самых кассовых кинолент, вышедших в 2023 году. Он обогнал ленты «Элементарно», «Джон Уик 4» и «Индиана Джонс и колесо судьбы».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Джошуа Сэфди
Джош Сэфди
Josh Safdie
Вонка
Бенни Сэфди
Бенни Сэфди
Benny Safdie
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
Timothée Chalamet
Рональд Бронштейн
Ronald Bronstein
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Ячейка общества»
Ячейка общества
Трейлер
Кадр из сериала «Терминатор Зеро»
Терминатор Зеро
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Комбинация»
Комбинация
Тизер
Кадр из сериала «Игры»
Игры
Трейлер
Кадр из сериала «Она такая классная»
Она такая классная
Трейлер
Кадр из фильма «Анора»
Анора
Тизер (рус.)
Кадр из фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир»
Капитан Америка: Дивный новый мир
Тизер (англ.)
Никита Кологривый на съемках фильма «Любовь зла»
Любовь зла
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь