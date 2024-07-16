Тимоти Шаламе сыграет чемпиона по настольному теннису

Тимоти Шаламе | Источник: Legion-Media.ru

Тимоти Шаламе («Дюна», «Вонка») сыграет главную роль и выступит продюсером фильма Marty Supreme о профессиональном игроке в настольный теннис Марти Рейсмане. Режиссером картины станет Джошуа Сэфди («Хорошее время»). Об этом сообщает Variety.

Над сценарием работают сам режиссер Сэфди и Рональд Бронштейн, в их копилке уже есть совместный проект — «Неограненные алмазы» с Адамом Сэндлером в главной роли. Участие в создании фильма принимал и брат режиссера — Бенни Сэфди.

Информацию о начале работы над картиной с Тимоти Шаламе подтвердила студия A24 на официальной странице в соцсети X.

Variety отмечает, что Шаламе давно восхищается работами братьев Сэфди. В 2019 году он написал эссе об их триллере «Неограненные алмазы». Он отметил, что за последние десять лет братья создавали современные и смелые фильмы, каждый из которых развивал идеи предыдущего, но при этом сохранял свою жесткость и силу. После «Неограненных алмазов» братья разделились, чтобы заняться сольными проектами.

Marty Supreme — это первая сольная полнометражная режиссерская работа Сэфди с момента его дебюта в 2008 году в фильме «Удовольствие быть обокраденным».