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16 июля 2024, новость

Виктория Исакова объяснила, почему много работает

Актриса призналась, что работа всегда помогала ей в сложные моменты
Виктория Исакова
Виктория Исакова

Виктория Исакова задействована в большом количестве проектов, причем нередко она работает над созданием сразу нескольких кинолент. Актриса объяснила, что на самом деле она не трудоголик, просто работа помогает ей переживать сложные периоды.

«Я всегда находила смысл в работе, всегда в трудные моменты своей жизни латала с ее помощью все дыры и как будто оживала. Мне посчастливилось вовремя найти то, что меня по-настоящему радует, вызывает азарт и удовольствие, так я ухожу от реальности. Все думают: “Ого, какая она способная, сколько всего успевает!” А это зачастую мой метод спрятаться от сложностей», — рассказала звезда картины «Сто лет тому вперед» в беседе с изданием U-Magazine.

Она добавила, что боится современного мира, поэтому уходит в альтернативную реальность. Именно это помогает ей справиться с болями и страхами, которые есть в действительности.

Кроме того, Исаковой очень помогает ее семья, которой она в последнее время старается больше уделять времени. По признанию актрисы, за последние годы ее ценности сильно изменились — на первом месте у нее родные, а уже потом работа.

«Мы, наверное, все поняли в пандемию, как ценно общение с близкими. Я в том числе. Для меня стало важно, например, самой уложить ребенка спать, хотя раньше я иногда могла передать эти обязанности няне. Или просто приготовить еду и пригласить гостей. Вот этот малый круг стал меня дико важен», — заключила Исакова.

Только за последние два года с участием актрисы вышло более десяти проектов. В том числе провокационная драма «Чистые», где Исакова сыграла Матушку в публичном доме, новая экранизация фантастической повести Кира Булычева из цикла об Алисе Селезневой «Сто лет тому вперед» и многие другие.

Напомним, Виктория Исакова уже более 20 лет замужем за режиссером Юрием Морозом. Пара воспитывает дочь Варвару, которой в этом году исполнится девять лет.

Ранее Виктория Исакова показала редкие фото своей наследницы.

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