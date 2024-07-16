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16 июля 2024, новость

Новые фото Янковского с женой растрогали поклонников

Пара узаконила отношения в 2021 году

32-летняя Диана ПожарскаяЧемпион мира», «Отель “Белград”») разместила в соцсети новые фото, на которых запечатлена вместе с мужем — 33-летним Иваном ЯнковскимДама пик», «Фишер», «Топи», «Слово пацана. Кровь на асфальте»). В кадре супруги улыбаются и обнимаются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Актриса оставила несколько эмоджи вместо подписи. Это значки, изображающие суши и палочки, пельмень, коктейль, деталь пазла и конверт с печатью в виде сердца.

«Эта девушка просто сестра-близнец Оксаны Фандеры (мать Ивана Янковского. — прим. ред.)», «Любимая пара, счастья вашей семье», «Если любовь, то только такая», — пишут пользователи в комментариях.

Иван Янковский — выходец из знаменитой актерской династии. Он сын Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского, внук Олега Янковского. Его сестра — актриса Елизавета Янковская, известная по проектам «Балет», «Ника», «Фрау» и другим.

Иван Янковский и Диана Пожарская познакомились на съемках ленты «Чемпион мира». За роль в этом фильме актер получил премию «Золотой орел».

В 2021 году стало известно, что Янковский и Пожарская узаконили отношения. В том же году у знаменитостей родился сын. Мальчика назвали Олегом в честь прадеда — Олега Янковского. Легендарный советский актер умер 20 мая 2009 года в 65 лет.

Недавно семейным фото поделился отец Ивана Янковского Филипп.

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