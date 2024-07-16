Новые фото Янковского с женой растрогали поклонников

<div id="vk_post_-122141110_31318"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31318", -122141110, 31318, 'lkWjWgoCHal5JKpbOMQPDnHKsxg'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Актриса оставила несколько эмоджи вместо подписи. Это значки, изображающие суши и палочки, пельмень, коктейль, деталь пазла и конверт с печатью в виде сердца.

«Эта девушка просто сестра-близнец Оксаны Фандеры (мать Ивана Янковского. — прим. ред.)», «Любимая пара, счастья вашей семье», «Если любовь, то только такая», — пишут пользователи в комментариях.

Иван Янковский — выходец из знаменитой актерской династии. Он сын Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского, внук Олега Янковского. Его сестра — актриса Елизавета Янковская, известная по проектам «Балет», «Ника», «Фрау» и другим.

Иван Янковский и Диана Пожарская познакомились на съемках ленты «Чемпион мира». За роль в этом фильме актер получил премию «Золотой орел».

В 2021 году стало известно, что Янковский и Пожарская узаконили отношения. В том же году у знаменитостей родился сын. Мальчика назвали Олегом в честь прадеда — Олега Янковского. Легендарный советский актер умер 20 мая 2009 года в 65 лет.