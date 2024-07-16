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16 июля 2024, новость

Екатерина Шпица с сыном улетела из России на отдых

Актриса отправилась в отпуск к океану
Екатерина Шпица, фото: соцсети
Екатерина Шпица, фото: соцсети

Звезда «Экипажа» Екатерина Шпица с сыном улетела из России. Актриса рассказала об этом в личном блоге и призналась, что впервые проводит отпуск на Мальдивах.

«Долгожданные каникулы в месте давней мечты. Мальдивы. Мы тут впервые. 8,5 часов, и мы в счастье. Мальдивы у меня всегда ассоциировались с чем-то пафосным, а я не любитель таких энергий. Но, конечно, все надо увидеть своими глазами, прочувствовать. Герман вот просто хотел увидеть океанскую воду», — поделилась артистка.

Шпица воспитывает сына от каскадера Константина Адаева, с которым рассталась вскоре после рождения первенца. Когда ребенку было четыре месяца, артистка снималась в фильме «Поддубный», она брала Германа на площадку и в перерывах кормила грудью. Знаменитость признавалась, что было непросто, но она не могла себе позволить сидеть дома без работы.

В 2021 году Шпица вновь вышла замуж, ее избранником стал фотограф и фитнес-тренер Руслан Панов, до свадьбы пара встречалась три года. Артистка отмечала в личном блоге, что супругу удалось найти контакт с ее сыном, хотя она переживала, как ребенок отнесется к появлению в его жизни нового человека. По словам знаменитости, Герман подружился с отчимом и часто обращается к нему за советами.

Ранее Екатерина Шпица показала фото в купальнике из тайного отпуска.

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