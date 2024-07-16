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16 июля 2024, новость

Новой возлюбленной Джонни Деппа оказалась российская модель

Журналисты выяснили подробности о блондинке, ранее замеченной в компании голливудской звезды
Джонни Депп
Джонни Депп | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Джонни Депп начал встречаться с российской моделью. О новой возлюбленной артиста рассказала газета Daily Mail.

По данным источников издания, у звезды «Пиратов Карибского моря» роман с 28-летней моделью и косметологом Юлией Власовой. Пара познакомилась на международном кинофестивале в Карловых Варах в августе 2021 года. После этого, как утверждают собеседники газеты, они «встречались то тут, то там».

Ранее Депп прокомментировал сухи о романе со звездой сериала «Уэнсдэй» Дженной Ортегой. Он заявил, что не имеет никаких личных отношений с актрисой. Представитель голливудского актера рассказал, что тот был потрясен, когда узнал, что ему приписывают любовные отношения с 20-летней девушкой.

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