Новой возлюбленной Джонни Деппа оказалась российская модель

По данным источников издания, у звезды «Пиратов Карибского моря» роман с 28-летней моделью и косметологом Юлией Власовой. Пара познакомилась на международном кинофестивале в Карловых Варах в августе 2021 года. После этого, как утверждают собеседники газеты, они «встречались то тут, то там».