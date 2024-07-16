Арми Хаммер признался в банкротстве на фоне своей «отмены»

Арми Хаммер | Источник: Legion-Media.ru

Актер Арми Хаммер признался, что обанкротился на фоне своей «отмены» из-за обвинений в сексуализированном насилии и каннибализме. Об этом артист, правнук нефтяного магната Арманда Хаммера, рассказал в онлайн-шоу Билла Махера Club Random.

«Я пришел к тому, что бесплатных обедов не бывает. И кто-то может сказать, посмотрев на меня: “Ты находишься в совершенном ином положении в финансовом плане, чем когда-либо в жизни”. А я понял, что мне и не нужны деньги», — поделился Хаммер.

Звезда «Социальной сети» подчеркнул, что сейчас счастлив. Он прошел через ад, чтобы почувствовать себя лучше. Хаммер не стал скрывать, что в его жизни были ситуации, за которые он должен был понести ответственность: неверность супруге, использование, черствость и невнимательность по отношению к другим людям.

«Я зарабатывал много денег, много пил и принимал наркотики. В общем, отрывался по полной. Но это было саморазрушение», — рассказал актер.

По словам Хаммера, «отмена» заставила его переосмыслить свою жизнь и пройти реабилитацию от наркотической, алкогольной и сексуальной зависимостей.