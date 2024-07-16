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16 июля 2024, новость

Внучка Никиты Михалкова показала фотографии со своей свадьбы

21-летняя Наталья Степаненко вышла замуж

Внучка известного актера и режиссера Никиты Михалкова вышла замуж. 21-летняя Наталья Степаненко опубликовала в соцсети фотографии торжественного события.

Во время загрузки произошла ошибка.

Девушка не показала лицо избранника и оставила в тайне его имя. Вскоре после свадьбы у молодоженов начался медовый месяц. Предположительно, пара отдыхает в турецком Бодруме.

Напомним, Наталья — дочь актера и режиссера Артема Михалкова от первого брака режиссера с переводчицей и журналисткой Дарьей.

Ранее Никита Михалков рассказал об условном «списке нерукопожатных» деятелей культуры в России.

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