Внучка Никиты Михалкова показала фотографии со своей свадьбы

Внучка известного актера и режиссера Никиты Михалкова вышла замуж. 21-летняя Наталья Степаненко опубликовала в соцсети фотографии торжественного события.
Девушка не показала лицо избранника и оставила в тайне его имя. Вскоре после свадьбы у молодоженов начался медовый месяц. Предположительно, пара отдыхает в турецком Бодруме.
Напомним, Наталья — дочь актера и режиссера Артема Михалкова от первого брака режиссера с переводчицей и журналисткой Дарьей.
Ранее Никита Михалков рассказал об условном «списке нерукопожатных» деятелей культуры в России.