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16 июля 2024, новость

Мария Голубкина раскрыла имя своего настоящего отца

Актриса объяснила, почему носит фамилию матери

Актриса Мария Голубкина впервые призналась, что является родной дочерью народного артиста РСФСР Андрея Миронова. Звезда заявила об этом в ток-шоу «Ханга ПРО…».

«У меня не было отчима, это мой отец. Да, в биологическом смысле! Андрей Миронов — мой отец. Для меня это не проблема, в детстве я знала, что он мой папа. Когда мне было 10 лет, отец спустил с лестницы одну из своих поклонниц, дежуривших в подъезде нашего дома, за то, что она сказала, будто бы он не мой отец», — сообщила знаменитость в интервью Елене Ханге.

Артистка в многочисленных интервью своим отцом называла сценариста Николая Щербинского-Арсеньева, который на момент рождения Марии состоял в отношениях с ее матерью актрисой Ларисой Голубкиной. Миронов женился на коллеге только в 1977 году, когда их дочери было уже четыре года.

Звезда отметила, за все эти годы ей в отцы приписывали также кинорежиссера Николая Досталя и артиста Алексея Баталова. Однако, по мнению знаменитости, на них она мало похожа.

Голубкина родилась в 1973 году, как и ее сестра Мария Миронова. Актриса объяснила, что не носит фамилию биологического отца, поскольку родилась вне брака. По словам артистки, они с сестрой учились в одной школе, но родственники запрещали им общаться. Голубкина и Миронова начали контактировать друг с другом, когда им было по 26 лет. По словам звезды, их очень сблизила тема развода, когда они практически в одно время расстались с мужьями. И с этого времени у них начали складываться теплые родственные отношения.

Ранее Мария Голубкина сделала неожиданное признание о разводе с Николаем Фоменко.

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