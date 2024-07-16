Дэниэл Крэйг появился в неожиданном образе в рекламе модного бренда

Исполнитель роли Джеймса Бонда, 56-летний актер Дэниэл Крэйг предстал в неожиданном образе в осенне-зимней коллекции испанского бренда Loewe. Кадры появились на странице бренда в соцсети.

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Автором осенне-зимнего кампейна Loewe стали Дэвид Симс и стилист Бенджамин Бруно. А лицом кампейна стал британский актер и продюсер Дэниэл Крэйг, сыгравший в пяти фильмах франшизы о Джеймсе Бонде.

Однако теперь, когда роль агента 007 осталась позади, Крэйг стремится выйти за рамки своего привычного брутального образа. И это ему отлично удалось. На новых кадрах Loewe актер предстал в непривычном амплуа. Он одет в эксцентричные образы. Крэйг позирует в вязаных джемперах, расстегнутых рубашках с подвернутыми рукавами, в комбинезонах, кожаных куртках, а также брюках с яркой бисерной вышивкой.

«Провокация сочетается с эстетикой и стала основным источником вдохновения для создания этой коллекции», — сообщает издание Hypebeast.

В новой съемке Крэйг поэкспериментировал не только со стилем одежды, но и с прической. Он предстал с длинной челкой, прикрывающей глаза, щетиной на лице и в очках с желтыми линзами.

Роль спецагента в франшизе стала одной из ключевых в фильмографии Крэйга. Актер дебютировал в роли Бонда в 2006 году — в боевике «Казино Рояль». Последним фильмом бондианы для него стала лента «Не время умирать», вышедшая в 2020 году.