Дэниэл Крэйг появился в неожиданном образе в рекламе модного бренда

Исполнитель роли Джеймса Бонда, 56-летний актер Дэниэл Крэйг предстал в неожиданном образе в осенне-зимней коллекции испанского бренда Loewe. Кадры появились на странице бренда в соцсети.
Автором осенне-зимнего кампейна Loewe стали Дэвид Симс и стилист Бенджамин Бруно. А лицом кампейна стал британский актер и продюсер Дэниэл Крэйг, сыгравший в пяти фильмах франшизы о Джеймсе Бонде.
Однако теперь, когда роль агента 007 осталась позади, Крэйг стремится выйти за рамки своего привычного брутального образа. И это ему отлично удалось. На новых кадрах Loewe актер предстал в непривычном амплуа. Он одет в эксцентричные образы. Крэйг позирует в вязаных джемперах, расстегнутых рубашках с подвернутыми рукавами, в комбинезонах, кожаных куртках, а также брюках с яркой бисерной вышивкой.
«Провокация сочетается с эстетикой и стала основным источником вдохновения для создания этой коллекции», — сообщает издание Hypebeast.
В новой съемке Крэйг поэкспериментировал не только со стилем одежды, но и с прической. Он предстал с длинной челкой, прикрывающей глаза, щетиной на лице и в очках с желтыми линзами.
Роль спецагента в франшизе стала одной из ключевых в фильмографии Крэйга. Актер дебютировал в роли Бонда в 2006 году — в боевике «Казино Рояль». Последним фильмом бондианы для него стала лента «Не время умирать», вышедшая в 2020 году.
В октябре 2020 года принцесса Анна, единственная дочь Елизаветы II, вручила британскому актеру Дэниелу Крэйгу орден Святых Михаила и Георгия. Актер удостоился награды за его выдающийся вклад в развитие кинематографа и театра. Примечательно, что Джеймс Бонд, которого сыграл актер в пяти фильмах киносаги, также был кавалером этого ордена по сюжету книги «Из России с любовью» Яна Флеминга.