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16 июля 2024, новость

Плюс-сайз-звезду «Эйфории» заподозрили в употреблении «Оземпика»

Актриса Барби Феррейра показала в соцсети результаты своего похудения

Фанаты заподозрили американскую плюс-сайз-модель и актрису Барби Феррейра в употреблении препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используется многими знаменитостями для похудения. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

27-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» поделилась серией снимков, на которых предстала в черном кружевном бюстгальтере и облегающем коричневом платье. При этом она надела серые вьетнамки, а также дополнила образ золотым ожерельем с красным камнем и массивным кольцом.

Поклонники, в свою очередь, обратили внимание на фигуру знаменитости. По их мнению, за последнее время девушка сильно похудела.

«“Оземпик” забрал еще одного ангела», «Королева “Оземпика”», «Ты стала такой худой. На себя не похожа», «Мне было приятно видеть тебя не в худом теле», «Люди могут любить себя и быть уверенными на всех этапах жизни. Барби, не надо было этого делать», — писали они в комментариях под постом.

Ранее образ звезды «Эйфории» на прогулке раскритиковали в сети.

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