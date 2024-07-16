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16 июля 2024, новость

Раскрыты необычные детали завещания умершей звезды «Зачарованных»

Актриса Шэннон Доэрти умерла на 54 году жизни после продолжительной борьбы с раком
Шэннен Доэрти
Шэннен Доэрти | Источник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Зачарованные» Шэннен Доэрти завещала смешать ее прах с прахом любимой собаки, пишет издание Daily Еxpress.

Сообщается, что актриса оставила своим близким указания по поводу своих похорон. Она рассказала об этом в своем подкасте Let’s Be Clear за несколько месяцев до смерти.

Доэрти заявила, что не хочет быть похороненной, а желает, чтобы ее тело кремировали, после чего смешали ее останки с прахом собаки и прахом отца.

Актриса сказала, что ей бы хотелось, чтобы ее похороны были похожи на «праздник любви». Она попросила не пускать на церемонию людей, которых могла бы обрадовать ее смерть. Доэрти считала, что такие люди будут плакать на публике лишь ради политкорректности.

Она также завещала развеять ее прах в Малибу или использовать его для посадки дерева.

Американская актриса Шэннен Доэрти, известная по ролям в сериалах «Беверли-Хиллз 90210» и «Зачарованные», умерла 13 июля в возрасте 53 лет. На протяжении многих лет она боролась с раком груди.

Ранее звезды сериала «Зачарованные» почтили память Шэннен Доэрти.

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