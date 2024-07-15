57-летняя Рената Литвинова показала фигуру в откровенном платье

Российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_31279"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31279", -122141110, 31279, 'wZMFjik2AEtvPSYXbvpsMzPWlVk'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

57-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых показала фигуру в длинном платье серебристого цвета. На кадрах видно, что изделие оформлено глубоким вырезом на спине и тонкими бретелями. Также можно заметить, что визажисты сделали Литвиновой легкий макияж, а стилисты уложили ей волосы в аккуратный пучок.

«Надо начинать новый день», — подписала звезда пост, который набрал более 11 тысяч лайков.