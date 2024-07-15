57-летняя Рената Литвинова показала фигуру в откровенном платье

Российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.
57-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых показала фигуру в длинном платье серебристого цвета. На кадрах видно, что изделие оформлено глубоким вырезом на спине и тонкими бретелями. Также можно заметить, что визажисты сделали Литвиновой легкий макияж, а стилисты уложили ей волосы в аккуратный пучок.
«Надо начинать новый день», — подписала звезда пост, который набрал более 11 тысяч лайков.
В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.