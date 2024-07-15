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15 июля 2024, новость

57-летняя Рената Литвинова показала фигуру в откровенном платье

Актриса опубликовала фото в длинном платье с открытой спиной

Российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

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57-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых показала фигуру в длинном платье серебристого цвета. На кадрах видно, что изделие оформлено глубоким вырезом на спине и тонкими бретелями. Также можно заметить, что визажисты сделали Литвиновой легкий макияж, а стилисты уложили ей волосы в аккуратный пучок.

«Надо начинать новый день», — подписала звезда пост, который набрал более 11 тысяч лайков.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.

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