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15 июля 2024, новость

Звезда «Иронии судьбы» заподозрила Галкина в алкоголизме

Народная артистка Валентина Талызина предположила, что юморист злоупотребляет спиртным
Максим Галкин
Максим Галкин | Источник: Legion-Media.ru

Народная артистка РСФСР, звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентина Талызина, заподозрила шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) в алкоголизме. Ее слова приводит издание «Абзац».

Талызина заявила, что у Галкина «большие проблемы». Она отметила, что юморист начал падать на сцене.

«Эмигрантке Алле Пугачевой следует позаботиться о своем муже. Мне кажется, что он спивается», — заключила она.

Актриса также пояснила, что причиной агрессивных русофобских высказываний Галкина стало злоупотребление спиртным. Талызина добавила, что ей жаль семью артиста, которая сочувствует гражданам другого государства, а не своего.

Напомним, в сентябре 2022 года Минюст включил Галкина в список иноагентов, так как ведомство посчитало, что Украина спонсирует его политическую деятельность. Шоумен неоднократно публиковал в соцсетях свое негативное отношение к СВО и высказывал это на концертах. В том же году артист вместе с женой и детьми уехал из России в Израиль.

В апреле Галкин попытался снять с себя статус иноагента. В мае кассационный суд отклонил жалобу шоумена на отказ в снятии с него статуса иностранного агента.

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