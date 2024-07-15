Звезда «Иронии судьбы» заподозрила Галкина в алкоголизме

Народная артистка РСФСР, звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентина Талызина, заподозрила шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) в алкоголизме. Ее слова приводит издание «Абзац».
Талызина заявила, что у Галкина «большие проблемы». Она отметила, что юморист начал падать на сцене.
«Эмигрантке Алле Пугачевой следует позаботиться о своем муже. Мне кажется, что он спивается», — заключила она.
Актриса также пояснила, что причиной агрессивных русофобских высказываний Галкина стало злоупотребление спиртным. Талызина добавила, что ей жаль семью артиста, которая сочувствует гражданам другого государства, а не своего.
Напомним, в сентябре 2022 года Минюст включил Галкина в список иноагентов, так как ведомство посчитало, что Украина спонсирует его политическую деятельность. Шоумен неоднократно публиковал в соцсетях свое негативное отношение к СВО и высказывал это на концертах. В том же году артист вместе с женой и детьми уехал из России в Израиль.
В апреле Галкин попытался снять с себя статус иноагента. В мае кассационный суд отклонил жалобу шоумена на отказ в снятии с него статуса иностранного агента.