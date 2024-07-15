Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» раскритиковал вернувшихся в Россию коллег

Семен Трескунов

Актер Семен Трескунов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) раскритиковал оставшихся в России коллег, а также тех, кто вернулся в страну. Видео с рассуждениями артиста опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» назвал непринципиальными актеров, которые покинули страну после начала специальной военной операции (СВО), а затем вернулись.

«То ли это какой-то российский прецедент, то ли это в целом деградация профессии», — заявил он.

Трескунов отметил, что современные звезды стали такими, потому что от них никогда не требовали однозначного выражения позиции. Он также упомянул актерский метод Станиславского, который не только «воспитывает актера внутри профессии, но и актера как личность».

В ноябре 2023 года сообщалось что в 2022 году Трескунов получил израильское гражданство. Переехав в Испанию, он сменил имя на Сэм и начал вести социальные сети на английском языке. 15 марта Трескунова внесли в реестр иностранных агентов.