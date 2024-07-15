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15 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: вдохновляющая история о «британском Форресте Гампе»

Отправляемся в путешествие по удивительно прекрасной Англии в компании звезды британского кино Джима Бродбента в драме «Вторая жизнь Гарольда Фрая»

Гарольд Фрай — ничем не примечательный пенсионер из прибрежного английского городка. Их с женой супружеские отношения закончились почти тридцать лет назад, они живут вместе скорее по привычке. А однажды он получает письмо от бывшей подруги Куини, с которой не общался много лет, — а теперь она сообщает Гарольду о том, что находится при смерти.

Решив во что бы то ни стало попрощаться с дорогим ему человеком лично, Гарольд отправляется к Куини через всю страну. Пешком. За восемьсот километров. Ведь если Куини будет знать, что он в пути, это даст ей силы оставаться на этом свете и дождаться его.

Снятая по бестселлеру Рейчел Джойс, «Вторая жизнь Гарольда Фрая» — это трогательное, светлое и невероятно духоподъемное кино о преодолении страхов и тихом героизме самого простого человека. О том, что никогда не поздно совершить настоящий поступок.

Лента Хетти Макдональд, постановщицы британских драм «Нормальные люди» и «Говардс Энд», излучает такую искреннюю надежду на чудо, что хочется немедля бросить все и присоединиться к Джиму Бродбенту в этой длинной и непростой, но целительной прогулке по одурманивающе прекрасной сельской Англии.

Вторая жизнь Гарольда Фрая
2023/Великобритания18+драма
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