Умер актер и режиссер сериала «Дальнобойщики»

Актер из сериала «Дальнобойщики», сценарист и режиссер Юрий Кузьменко умер на 76-м году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов России в Telegram.
«В творческой биографии актера 35 ролей в таких фильмах, как: "Берегите женщин", "Рейс первый, рейс последний", "Битва за Москву", "Неустановленное лицо", "Трагедия 20-го века" и других», — указано в сообщении.
Кузьменко родился в 1949 году в Харькове. В 1976–1981 годах работал в Театре-студии киноактера на студии «Молдова-фильм».
В 1983 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерская Юрия Озерова. Срежиссировал 20 серий «Дальнобойщиков», став лауреатом премии «Золотой орел» в номинации «Лучший телесериал».