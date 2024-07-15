Умер актер и режиссер сериала «Дальнобойщики»

Кадр из сериала «Дальнобойщики»

Актер из сериала «Дальнобойщики», сценарист и режиссер Юрий Кузьменко умер на 76-м году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов России в Telegram.

Кузьменко родился в 1949 году в Харькове. В 1976–1981 годах работал в Театре-студии киноактера на студии «Молдова-фильм».

В 1983 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерская Юрия Озерова. Срежиссировал 20 серий «Дальнобойщиков», став лауреатом премии «Золотой орел» в номинации «Лучший телесериал».