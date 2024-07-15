Екатерина Климова сыграла на виолончели в чувственном образе

Екатерина Климова в личном блоге опубликовала черное-белое видео, на котором играет на виолончели. 46-летняя актриса предстала в чувственном и женственном образе: она надела черное платье длины миди на тонких бретелях и с глубоким декольте и туфли на высоких шпильках.
Звезда сериала «По законам военного времени» собрала волосы в хвост и сделала макияж с акцентом на глазах.
«Миниатюра с виолончелью или виолончель в миниатюре. Исполняется впервые. Те, кто слушал сказали, что лучше смотреть без звука», — иронично подписала ролик Климова.
Поклонники были в восторге от образа актрисы. «Как же это горячо», «Талантливый человек талантлив во всем», «Звук действительно не нужен. Екатерина, вы великолепны».
Ранее Екатерина Климова похвасталась длинными ногами в белоснежном брючном костюме.