Екатерина Климова сыграла на виолончели в чувственном образе

Екатерина Климова в личном блоге опубликовала черное-белое видео, на котором играет на виолончели. 46-летняя актриса предстала в чувственном и женственном образе: она надела черное платье длины миди на тонких бретелях и с глубоким декольте и туфли на высоких шпильках.

<div id="vk_post_-122141110_31276"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31276", -122141110, 31276, 'Iw-EDdkx3ZPNvr4PHppXRCDxuBw'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Звезда сериала «По законам военного времени» собрала волосы в хвост и сделала макияж с акцентом на глазах.

«Миниатюра с виолончелью или виолончель в миниатюре. Исполняется впервые. Те, кто слушал сказали, что лучше смотреть без звука», — иронично подписала ролик Климова.

Поклонники были в восторге от образа актрисы. «Как же это горячо», «Талантливый человек талантлив во всем», «Звук действительно не нужен. Екатерина, вы великолепны».