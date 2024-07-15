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15 июля 2024, новость

Екатерина Климова сыграла на виолончели в чувственном образе

Актриса показала себя в платье длины миди и в туфлях на каблуках

Екатерина Климова в личном блоге опубликовала черное-белое видео, на котором играет на виолончели. 46-летняя актриса предстала в чувственном и женственном образе: она надела черное платье длины миди на тонких бретелях и с глубоким декольте и туфли на высоких шпильках.

Во время загрузки произошла ошибка.

Звезда сериала «По законам военного времени» собрала волосы в хвост и сделала макияж с акцентом на глазах.

«Миниатюра с виолончелью или виолончель в миниатюре. Исполняется впервые. Те, кто слушал сказали, что лучше смотреть без звука», — иронично подписала ролик Климова.

Поклонники были в восторге от образа актрисы. «Как же это горячо», «Талантливый человек талантлив во всем», «Звук действительно не нужен. Екатерина, вы великолепны».

Ранее Екатерина Климова похвасталась длинными ногами в белоснежном брючном костюме. 

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