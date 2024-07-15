Милош Бикович высказался об адаптациях «Холопа»

Милош Бикович | Источник: Алексей Молчановский

Милош Бикович стал гостем фестиваля VK Fest и в беседе с журналистами высказался о турецкой адаптации фильма «Холоп». В российской версии актер сыграл мажора, которого отправляют на перевоспитание во времена, когда жили крепостные и помещики.

Актер признался: он очень рад тому, что проект стал таким популярным во всем мире. Оказывается, Турция — не первая страна, которая решила адаптировать картину. Бикович видел монгольские и французские версии, а всего их около десяти.

«Это значит, что мы создаем такие универсальные истории. Таким образом мы нашу систему ценностей закладываем во весь мир. Это наш вклад. Я считаю, что это прекрасно. Я горжусь, что был частью такой истории», — высказался звезда фильма.

Напомним, первый «Холоп», по сюжету которого Гриша, герой Милоша Биковича, отправляется на перевоспитание в прошлое, вышла в 2019 году. В начале 2024-го состоялась премьера второй части картины, где уже Гриша помогал измениться избалованной Кате (Аглая Тарасова).