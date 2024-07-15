Милош Бикович высказался об адаптациях «Холопа»

Милош Бикович стал гостем фестиваля VK Fest и в беседе с журналистами высказался о турецкой адаптации фильма «Холоп». В российской версии актер сыграл мажора, которого отправляют на перевоспитание во времена, когда жили крепостные и помещики.
Актер признался: он очень рад тому, что проект стал таким популярным во всем мире. Оказывается, Турция — не первая страна, которая решила адаптировать картину. Бикович видел монгольские и французские версии, а всего их около десяти.
«Это значит, что мы создаем такие универсальные истории. Таким образом мы нашу систему ценностей закладываем во весь мир. Это наш вклад. Я считаю, что это прекрасно. Я горжусь, что был частью такой истории», — высказался звезда фильма.
Напомним, первый «Холоп», по сюжету которого Гриша, герой Милоша Биковича, отправляется на перевоспитание в прошлое, вышла в 2019 году. В начале 2024-го состоялась премьера второй части картины, где уже Гриша помогал измениться избалованной Кате (Аглая Тарасова).
Как ранее сообщала продюсер Yellow, Black and White Жанна Шахшаева, права на адаптацию «Холопа» были проданы более чем в десять стран мира, среди них Индия, Мексика, Франция и Италия. В 2023 году уже вышел первый ремейк — «Холоп. Однажды в Монголии».