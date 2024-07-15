Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
15 июля 2024, новость

Милош Бикович высказался об адаптациях «Холопа»

Актер признался, что гордится быть частью такого масштабного проекта
Милош Бикович
Милош Бикович | Источник: Алексей Молчановский

Милош Бикович стал гостем фестиваля VK Fest и в беседе с журналистами высказался о турецкой адаптации фильма «Холоп». В российской версии актер сыграл мажора, которого отправляют на перевоспитание во времена, когда жили крепостные и помещики.

Актер признался: он очень рад тому, что проект стал таким популярным во всем мире. Оказывается, Турция — не первая страна, которая решила адаптировать картину. Бикович видел монгольские и французские версии, а всего их около десяти.

«Это значит, что мы создаем такие универсальные истории. Таким образом мы нашу систему ценностей закладываем во весь мир. Это наш вклад. Я считаю, что это прекрасно. Я горжусь, что был частью такой истории», — высказался звезда фильма.

Напомним, первый «Холоп», по сюжету которого Гриша, герой Милоша Биковича, отправляется на перевоспитание в прошлое, вышла в 2019 году. В начале 2024-го состоялась премьера второй части картины, где уже Гриша помогал измениться избалованной Кате (Аглая Тарасова).

Как ранее сообщала продюсер Yellow, Black and White Жанна Шахшаева, права на адаптацию «Холопа» были проданы более чем в десять стран мира, среди них Индия, Мексика, Франция и Италия. В 2023 году уже вышел первый ремейк — «Холоп. Однажды в Монголии».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

1 р.
Холоп
Милош Бикович
Милош Бикович
Miloš Biković
Холоп 21 р.
Холоп 2
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Ячейка общества»
Ячейка общества
Трейлер
Кадр из сериала «Терминатор Зеро»
Терминатор Зеро
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Комбинация»
Комбинация
Тизер
Кадр из сериала «Игры»
Игры
Трейлер
Кадр из сериала «Она такая классная»
Она такая классная
Трейлер
Кадр из фильма «Анора»
Анора
Тизер (рус.)
Кадр из фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир»
Капитан Америка: Дивный новый мир
Тизер (англ.)
Никита Кологривый на съемках фильма «Любовь зла»
Любовь зла
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь