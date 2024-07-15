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15 июля 2024, новость

Звезда «Слова пацана» сыграет витязя Руслана в экранизации сказки Пушкина

Названы исполнители главных ролей в фильме «Руслан и Людмила»
Алена Долголенко и Рузиль Минекаев
Алена Долголенко и Рузиль Минекаев

Стало известно, что в предстоящей экранизации сказочной поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила» в главных ролях снимутся Рузиль Минекаев и Алена Долголенко.

Звезда сериала «Слово пацана» сыграет витязя Руслана, а Алена Долголенко из фильмов «Легенды “Орленка”» и «Пророк. История Александра Пушкина» — его возлюбленную Людмилу.

Кто сыграет соперников Руслана, колдуна Черномора, Святогора и ученого кота пока неизвестно.

Согласно официальному синопсису, князь Владимир хочеть выдать свою дочь Людмилу за одного из претендентов на ее руку: Рагдая, Ратмира или Фарлафа. Но Людмила влюбляется в Руслана, который отвечает красавице взаимностью. Однако Владимир не хочет, чтобы юные влюбленные поженились, а Людмилу и вовсе похищает мстительный колдун Черномор.

Руслану и трем другим витязям предстоит проделать нелегкий путь за мечом-кладенцом, находящимся под охраной головы богатыря Святогора. Ведь только с помощью этого волшебного оружия можно одолеть Черномора и освободить Людмилу.

«Руслан и Людмила» стала первой законченной поэмой Пушкина, написанной после окончания Лицея в 1818—1820 годах.

«Во мне очень отзываются пронизывающие текст ирония, юмор, наглость и даже дерзость. И мне хочется подойти к экранизации этого произведения именно с этими ключами в руках. Не бояться неожиданных поворотов и интерпретаций и смело смотреть на эту историю любви, будто она рассказана впервые, и сделать это современным киноязыком», — поделился режиссер картины Егор ЧичкановИ снова здравствуйте!»).

Съемки фильма «Руслан и Людмила» начнутся в 2025 году. Выход ленты в прокат запланирован на 2027 год.

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