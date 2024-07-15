Основатель группы «Звери» снимет полный метр о музыкантах

Рома Зверь | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер и музыкальный продюсер Александр Войтинский снимет фильм «Все, что тебя касается» о группе «Звери», которую основал в 2001 году вместе с вокалистом Романом Билыком, известным как Рома Зверь. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

Отмечается, что продюсером картины станет Максим Рогальский, гендиректор продакшена «Наше кино». Войтинский займет в будущем проекте не только кресло режиссера, но также напишет сценарий к нему. Других подробностей о грядущей картине пока нет.

Александр Войтинский начинал свою карьеру, снимая рекламные ролики вместе с Тимуром Бекмамбетовым. В 1999 году он вместе с Иваном Шаповаловым создал группу «Тату», а через несколько лет — коллектив «Звери», для которого также снимал клипы.