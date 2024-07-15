Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
15 июля 2024, новость

Звезды сериала «Зачарованные» почтили память Шэннен Доэрти

Актриса скончалась после продолжительной борьбы с раком
Шеннен Доэрти, 2005 год
Шеннен Доэрти, 2005 год | Источник: Rex / Fotodom.ru

13 июля в возрасте 53 лет умерла Шэннен Доэрти. Актриса с 2015 года боролась с раком. Сначала у нее диагностировали злокачественную опухоль молочной железы. Вскоре она объявила о том, что болезнь перешла в стадию ремиссии. Однако в 2020 году знаменитость сообщила о возвращении недуга, который внезапно прогрессировал до четвертой стадии.

Одной из самых известных ее ролей осталась ведьма Прю Холливелл в сериале «Зачарованные». Доэрти играла старшую из трех сестер на протяжении первых трех сезонов, после чего покинула проект. Одной из причиной стал личный конфликт актрисы и ее экранной младшей сестры — актрисы Алиссы Милано.

В 2023 году Доэрти рассказала, что тогда Милано поставила ультиматум продюсерам — в сериале должна остаться одна из них. В феврале этого года Милано опровергла заявления коллеги, отметив, что «у нее не было столько влияния», чтобы уволить ее. Спустя несколько дней Шэннен Доэрти посетила комик-кон вместе с Холли Мари Комбс и Роуз МакГоун. Там знаменитость в слезах заявила, что «многое из сказанного [Алиссой Милано] было очень обидным».

После смерти Доэрти Алисса Милано выразила соболезнования ее близким в разговоре с Page Six.

«Не секрет, что у нас с Шэннен были сложные отношения, но в их основе было глубокое уважение и восхищение перед нею. Она была талантливой актрисой, любимой многими, и мир стал беднее без нее. Мои соболезнования всем, кто ее любил», — сказала актриса.

Холли Мари Комбс, Шэннен Доэрти и Алисса Милано в сериале «Зачарованные»
Холли Мари Комбс, Шэннен Доэрти и Алисса Милано в сериале «Зачарованные» | Источник: Legion-Media.ru

Память Шэннен Доэрти почтили и другие ее коллеги по популярному сериалу «Зачарованные».

«У нее было львиное сердце. Она была самой страстью. Я встретила ее еще в 90-х, но по-настоящему смогла узнать позже. Наши жизни переплелись уникальным образом. Мы смеялись над темными силами, которые хотели, чтобы мы ненавидели друг друга, но вместо этого мы выбрали любовь и уважение… Покойся с миром, воин. Мы никогда тебя не забудем, дорогая сестра», — написала Роуз МакГоун, сыгравшая в сериале Пейдж Холливелл.

Актер Брайан Краузе, исполнивший роль Лео Уайатта, трогательно высказался о Доэрти: «Ты показала мне, что такое сила. Ты научила меня быть бесстрашным и жить с целью, знать цену себе и придерживаться своих установок. Сердце разбито, навсегда любим тебя».

Тед Кинг, сыгравший в сериале роль возлюбленного Прю Энди Трюдо, написал в соцсети, добавив хештег «Энди и Прю»: «Мы создали особую телевизионную пару на годы. Мое сердце с твоей семьей. Покойся с миром, Шэннен».

«Прекрасная Шэннен. Она — боец. Неистовый талант, страстная актриса, друг, защитник. Она боролась. Мое сердце сейчас с ее мамой, собакой, друзьями, которые любили ее так же сильно, как и она их. Боже, как я сожалею… Покойся с миром», — высказалась актриса Финола Хьюз.

Также о кончине актрисы высказались ее коллеги по сериалу «Беверли-Хиллз 90210» — Джейсон Пристли, Брайан Остин Грин, Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Габриэль Картерис и Кэрол Поттер. Публично почтил память актрисы ее бывший жених, телепродюсер Роб Вайс. Они были обручены с 1995 по 1998 год, но расстались. Однако им удалось сохранить дружеские отношения.

Шэннен Доэрти, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Дженни Гарт, Брайан Остин Грин, Габриэль Картерис в сериале «Беверли-Хиллз 90210»
Шэннен Доэрти, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Дженни Гарт, Брайан Остин Грин, Габриэль Картерис в сериале «Беверли-Хиллз 90210» | Источник: Legion-Media.ru

«Мне так много хочется сказать об этой женщине… Ее боевой дух, сила и мужество, но также уязвимость, чувствительность и глубина… Честно говоря, мне слишком сложно все это осознать, но я поделюсь своими мыслями, когда придет время. Сейчас я просто благодарен, что смог провести с ней некоторое время. Я благодарен за все годы, что мы провели вместе. За все хорошее и за все плохое. И я бы прошел через все это снова. Большая часть моего сердца навсегда принадлежит тебе, Шэннен. Уверен, ты это знаешь», — написал он в соцсетях.

В марте этого года Шэннен Доэрти публично поддержала принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон, которая рассказала о борьбе с раком. Она осудила общественность за то, что те вынудили супругу принца Уильяма сделать заявление о своей болезни из-за многочисленных слухов о ее «исчезновении» на некоторое время. Также актриса выразила восхищение силой принцессы, несмотря на давление, которому она подверглась на фоне борьбы с раком.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Тори Спеллинг
Тори Спеллинг
Tori Spelling
Дженни Гарт
Jennie Garth
Финола Хьюз
Finola Hughes
Тед Кинг
Ted King
Шэннен Доэрти
Shannen Doherty
Беверли-Хиллз 90210
Брайан Остин Грин
Brian Austin Green
Холли Мари Комбс
Holly Marie Combs
Зачарованные
Брайан Краузе
Brian Krause
Джейсон Пристли
Jason Priestley
Алисса Милано
Алисса Милано
Alyssa Milano
Роуз МакГоун
Rose McGowan
Кэрол Поттер
Carol Potter
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Ячейка общества»
Ячейка общества
Трейлер
Кадр из сериала «Терминатор Зеро»
Терминатор Зеро
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Комбинация»
Комбинация
Тизер
Кадр из сериала «Игры»
Игры
Трейлер
Кадр из сериала «Она такая классная»
Она такая классная
Трейлер
Кадр из фильма «Анора»
Анора
Тизер (рус.)
Кадр из фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир»
Капитан Америка: Дивный новый мир
Тизер (англ.)
Никита Кологривый на съемках фильма «Любовь зла»
Любовь зла
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь