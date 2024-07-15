Звезды сериала «Зачарованные» почтили память Шэннен Доэрти

Шеннен Доэрти, 2005 год | Источник: Rex / Fotodom.ru

13 июля в возрасте 53 лет умерла Шэннен Доэрти. Актриса с 2015 года боролась с раком. Сначала у нее диагностировали злокачественную опухоль молочной железы. Вскоре она объявила о том, что болезнь перешла в стадию ремиссии. Однако в 2020 году знаменитость сообщила о возвращении недуга, который внезапно прогрессировал до четвертой стадии.

Одной из самых известных ее ролей осталась ведьма Прю Холливелл в сериале «Зачарованные». Доэрти играла старшую из трех сестер на протяжении первых трех сезонов, после чего покинула проект. Одной из причиной стал личный конфликт актрисы и ее экранной младшей сестры — актрисы Алиссы Милано.

В 2023 году Доэрти рассказала, что тогда Милано поставила ультиматум продюсерам — в сериале должна остаться одна из них. В феврале этого года Милано опровергла заявления коллеги, отметив, что «у нее не было столько влияния», чтобы уволить ее. Спустя несколько дней Шэннен Доэрти посетила комик-кон вместе с Холли Мари Комбс и Роуз МакГоун. Там знаменитость в слезах заявила, что «многое из сказанного [Алиссой Милано] было очень обидным».

После смерти Доэрти Алисса Милано выразила соболезнования ее близким в разговоре с Page Six.

«Не секрет, что у нас с Шэннен были сложные отношения, но в их основе было глубокое уважение и восхищение перед нею. Она была талантливой актрисой, любимой многими, и мир стал беднее без нее. Мои соболезнования всем, кто ее любил», — сказала актриса.

Холли Мари Комбс, Шэннен Доэрти и Алисса Милано в сериале «Зачарованные» | Источник: Legion-Media.ru

Память Шэннен Доэрти почтили и другие ее коллеги по популярному сериалу «Зачарованные».

«У нее было львиное сердце. Она была самой страстью. Я встретила ее еще в 90-х, но по-настоящему смогла узнать позже. Наши жизни переплелись уникальным образом. Мы смеялись над темными силами, которые хотели, чтобы мы ненавидели друг друга, но вместо этого мы выбрали любовь и уважение… Покойся с миром, воин. Мы никогда тебя не забудем, дорогая сестра», — написала Роуз МакГоун, сыгравшая в сериале Пейдж Холливелл.

Актер Брайан Краузе, исполнивший роль Лео Уайатта, трогательно высказался о Доэрти: «Ты показала мне, что такое сила. Ты научила меня быть бесстрашным и жить с целью, знать цену себе и придерживаться своих установок. Сердце разбито, навсегда любим тебя».

Тед Кинг, сыгравший в сериале роль возлюбленного Прю Энди Трюдо, написал в соцсети, добавив хештег «Энди и Прю»: «Мы создали особую телевизионную пару на годы. Мое сердце с твоей семьей. Покойся с миром, Шэннен».

«Прекрасная Шэннен. Она — боец. Неистовый талант, страстная актриса, друг, защитник. Она боролась. Мое сердце сейчас с ее мамой, собакой, друзьями, которые любили ее так же сильно, как и она их. Боже, как я сожалею… Покойся с миром», — высказалась актриса Финола Хьюз.

Шэннен Доэрти, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Дженни Гарт, Брайан Остин Грин, Габриэль Картерис в сериале «Беверли-Хиллз 90210» | Источник: Legion-Media.ru

«Мне так много хочется сказать об этой женщине… Ее боевой дух, сила и мужество, но также уязвимость, чувствительность и глубина… Честно говоря, мне слишком сложно все это осознать, но я поделюсь своими мыслями, когда придет время. Сейчас я просто благодарен, что смог провести с ней некоторое время. Я благодарен за все годы, что мы провели вместе. За все хорошее и за все плохое. И я бы прошел через все это снова. Большая часть моего сердца навсегда принадлежит тебе, Шэннен. Уверен, ты это знаешь», — написал он в соцсетях.