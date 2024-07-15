Сергей Бурунов высказался о продолжении «Слова пацана»

Сергей Бурунов посетил VK Fest и во время беседы с журналистами поделился своим мнением о продолжении сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором он сыграл одну из главных ролей. По мнению актера, во втором сезоне проекта нет никакого смысла.

«Честно, не хотел бы, поскольку история “Слова пацана” затрагивает конкретный исторический факт, посвященный казанскому феномену, и определенный отрезок времени — с 86-го по 89 год. Потому что дальше уже — “Бригада”. Поэтому не вижу смысла», — отметил Бурунов.

Напомним, в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова Сергей Бурунов сыграл Кирилла Суворова, отца Вовы (Иван Янковский) и Марата (Рузиль Минекаев), членов группировки «Универсам».

В финале многосерийного фильма Суворов отказывается от своего старшего сына Вовы Адидаса, когда тот приходит к нему на день рождения. После этого лидер группировки «Универсам» собирался уехать с возлюбленной (Елизавета Базыкина), но был убит.