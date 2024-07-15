Образ звезды «Эйфории» на прогулке раскритиковали в сети

Американская актриса Сидни Суини попала в объективы папарацци во время прогулки и была раскритикована в сети. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

26-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» прошлась по улице Парижа с женихом Джонатаном Давино. При этом знаменитость надела желтое мини-платье с цветочным принтом и блейзер в тон. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками. Ее возлюбленный, в свою очередь, надел джинсы, белую рубашку и серую куртку.

Пользователи сети оценили наряд Суини в комментариях под материалом.

«Она пытается быть крутой в стиле 90-х, но у нее не получается. Кто-то действительно должен был сказать ей, что это неудачный образ», «Солнцезащитные очки ночью?», «Фу, эти туфли напоминают стиль Бьянки Цензори», «Очень старается сделать так, чтобы гольфы были выше колен. Она выглядит нелепо», «Как компрессионные чулки», — высказались они.