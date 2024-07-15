Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
15 июля 2024, новость

В России призвали брать деньги с кинотеатров за показ иностранных фильмов

Глава АВК Воронков: кинотеатры должны платить за показ иностранных фильмов
Кинотеатр
Кинотеатр | Источник: Legion-Media.ru

В России нужно принять закон, который обяжет кинотеатры платить за показ иностранных картин. С таким предложением в беседе с НСН выступил председатель ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

По его словам, такая мера позволит избежать ситуаций, когда сборы неофициального проката в кинотеатрах превышают официальный. Он отметил, что подобный документ уже приняли в Белоруссии.

«Когда там поняли, что на российском контенте они выживают только зимой, а на иностранном — летом, то еще 1,5 года назад издали закон, который обязывает кинотеатры выплачивать определенные суммы за показ иностранного контента. У нас все предпосылки к данному закону уже есть. У нас уже отработана система по оплате правообладателям из недружественных стран. Осталось сделать небольшой шажок», — сказал Воронков.

В начале июля Алексей Воронков говорил, что низкие сборы картины «Майор Гром: Игра» можно объяснить тем, что в прокат она вышла не в то время — в разгар экзаменов, хотя школьники и студенты — это целевая аудитория. Он заявил, что при других обстоятельствах фильм мог стать в разы успешнее.

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Комбинация»
Комбинация
Тизер
Кадр из сериала «Игры»
Игры
Трейлер
Кадр из сериала «Она такая классная»
Она такая классная
Трейлер
Кадр из фильма «Анора»
Анора
Тизер (рус.)
Кадр из фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир»
Капитан Америка: Дивный новый мир
Тизер (англ.)
Никита Кологривый на съемках фильма «Любовь зла»
Любовь зла
Трейлер
Кадр из фильма «Платформа 2»
Платформа 2
Тизер (исп., англ.суб.)
Кадр из фильма «Время жить»
Время жить
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь