Трейлер дня: Олимпиада-80 со Стояновым, Бортич и Верником

Вышел трейлер спортивной ретро-драмы «Игры», посвященной организации Олимпийских игр в брежневской Москве.
По сюжету, сына советского спортивного функционера, избалованного и дерзкого мажора Игоря Зорина (Григорий Верник) отправляют в олимпийский оргкомитет. Требовательная руководительница Ирина Светлова (Мария Карпова) не собирается давать парню поблажек и нагружает его так же, как и всех остальных.
Подготовка к Олимпиаде будет непростой, и Игорь не только познакомится с разными людьми, но и сможет оценить весь драматизм создания большого международного спортивного события. Но, несмотря на то, что Олимпиада-80 была на грани срыва, она все-таки состоялась.
В «Играх» в генсека Леонида Брежнева перевоплотился Юрий Стоянов, отца мажора Игоря сыграл Алексей Серебряков, а Игорь Костолевский стал главой олимпийского оргкомитета. В сериале также заняты Александра Бортич, Игорь Гордин, Евгений Стычкин, Павел Майков, Леонид Каневский, Вячеслав Чепурченко, Евгения Дмитриева.
Режиссером стал Евгений Стычкин, ранее поставивший «Нулевого пациента» и «Цикады».
Премьера сериала «Игры» состоится 3 августа.