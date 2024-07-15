Трейлер дня: Олимпиада-80 со Стояновым, Бортич и Верником

По сюжету, сына советского спортивного функционера, избалованного и дерзкого мажора Игоря Зорина ( Григорий Верник ) отправляют в олимпийский оргкомитет. Требовательная руководительница Ирина Светлова (Мария Карпова) не собирается давать парню поблажек и нагружает его так же, как и всех остальных.

Подготовка к Олимпиаде будет непростой, и Игорь не только познакомится с разными людьми, но и сможет оценить весь драматизм создания большого международного спортивного события. Но, несмотря на то, что Олимпиада-80 была на грани срыва, она все-таки состоялась.