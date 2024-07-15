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15 июля 2024, новость

Екатерина Шпица показала фото в купальнике из тайного отпуска

Актриса вспомнила об отпуске с мужем на Бали

Екатерина Шпица поделилась с поклонниками серией фото, которые были сделаны почти два месяца назад во время отдыха на Бали. На кадрах актриса запечатлена в изумрудном раздельном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Звезда сериала «Полярный» опубликовала снимки в День фотографа и поздравила своего мужа Руслана Панова с профессиональным праздником. Однако Шпица пожаловалась, что ждала от супруга эти кадры несколько месяцев.

«Вот что такое — быть женой фотографа? <...> Это побывать в тайном отпуске на двоих почти два месяца назад, а потом неделями канючить у мужа, обложенного заказами, обработать хоть одну фотографию и получить ее-таки к концу Дня фотографа, но не одну, а несколько, потому что не может он по одной делать», — сообщила актриса.

Поклонники восхитились стройной фигурой звезды кино и отметили, что ее муж — хороший фотограф.

«Фотограф, конечно, молодец. Но такое шикарное тело — личная заслуга модели», «Ну тут шикарный тандем фотографа и модели».

Напомним, Екатерина Шпица и Руслан Панов стали мужем и женой в феврале 2021 года. Ранее актриса была замужем за каскадером Константином Адаевым, от которого родил сына Германа.

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