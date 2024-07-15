Екатерина Шпица показала фото в купальнике из тайного отпуска

Екатерина Шпица поделилась с поклонниками серией фото, которые были сделаны почти два месяца назад во время отдыха на Бали. На кадрах актриса запечатлена в изумрудном раздельном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру.
Звезда сериала «Полярный» опубликовала снимки в День фотографа и поздравила своего мужа Руслана Панова с профессиональным праздником. Однако Шпица пожаловалась, что ждала от супруга эти кадры несколько месяцев.
«Вот что такое — быть женой фотографа? <...> Это побывать в тайном отпуске на двоих почти два месяца назад, а потом неделями канючить у мужа, обложенного заказами, обработать хоть одну фотографию и получить ее-таки к концу Дня фотографа, но не одну, а несколько, потому что не может он по одной делать», — сообщила актриса.
Поклонники восхитились стройной фигурой звезды кино и отметили, что ее муж — хороший фотограф.
«Фотограф, конечно, молодец. Но такое шикарное тело — личная заслуга модели», «Ну тут шикарный тандем фотографа и модели».
Напомним, Екатерина Шпица и Руслан Панов стали мужем и женой в феврале 2021 года. Ранее актриса была замужем за каскадером Константином Адаевым, от которого родил сына Германа.