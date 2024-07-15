Куркова, Вилкова, Мороз: звезды на открытии кинофестиваля в Нижнем Новгороде

12 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М. Горького состоялось открытие VIII фестиваля нового российского кино «Горький fest».

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С приветственным словом перед гостями и участниками фестиваля выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отметивший, что «Горький fest» — это большая честь и огромный вызов с точки зрения постоянного развития инфраструктуры. «Фестиваль двигает нас вперед. И мы обязательно будем развиваться и дальше», — пообещал Никитин.

Президент фестиваля Михаил Пореченков зачитал обращение министра культуры РФ Ольги Любимовой, которая высоко оценила вклад этого события в российскую киноиндустрию: «За время своего существования смотр помог десяткам кинематографистов заявить о себе и найти свой творческий путь в индустрии».

Обладательницей первой награды, ежегодно присуждаемой на открытии фестиваля, стала режиссер и сценарист Анна Меликян — она получила приз за развитие современного российского кинематографа.

Главной темой фестиваля «Горький fest» в 2024 году стали сказки — на церемонии звучали тексты известных сказочных произведений, зачитанных голосом Константина Хабенского. Кроме того, в рамках образовательной программы смотра пройдут уникальные мастер-классы и дискуссионные панели, посвященные основной теме фестиваля.

В этом году конкурс состоит из двадцати премьерных короткометражных и полнометражных игровых и документальных фильмов в разных жанрах, от антиутопии до сатирической комедии и музыкального дока. Картины будут показаны на шестидесяти площадках Нижнего Новгорода и других городов Нижегородской области.

В жюри смотра вошли Юрий Мороз, Анна Меликян, Юлия Александрова, оператор Денис Аларкон Рамирес, композитор Райан Оттер, кинокритик Василий Степанов. Им предстоит выбрать победителей в шести номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актерская работа», «Лучшая драматургия», «Лучшее изобразительное решение», «Лучшее музыкальное решение». Также по итогам голосования зрителей будет вручен Приз зрительских симпатий.

Генеральный продюсер фестиваля «Горький fest» Оксана Михеева подчеркнула, что для нее делать фестиваль в родном городе — большое счастье. «Мы не пытаемся соревноваться с другими киносмотрами, мы просто уникальны по-своему. На наших площадках встречаются и общаются авторы и зрители. И мы поняли, что делаем такой фестиваль, на котором мы сами — кинематографисты — хотели бы быть участниками. Так как у нас фестиваль посвящен сказкам, желаю вам всем сказочной недели», — добавила Михеева.

Во время церемонии перед гостями выступила финалистка шоу «Голос» 2024 года Анастасия Садковская, исполнившая хиты «Ищу тебя», «Мимоходом» и «Комета».

Фильмом открытия смотра стала летняя комедия «Тополиный пух» с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой в главных ролях.

Фестиваль нового российского кино «Горький fest» продлится до 18 июля.