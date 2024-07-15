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15 июля 2024, новость

Народную артистку России похоронили в скиту монастыря

Актриса Любовь Стриженова скончалась в возрасте 83 лет
Любовь Стриженова
Любовь Стриженова | Источник: PersonaStars

Стало известно место погребения советской и российской актрисы театра и кино, народной артистки РФ Любови Стриженовой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в обители.

Звезду фильма «Вечный зов» похоронили в воскресенье, 14 июля, в скиту монастыря в Чувашии. Известно, что она скончалась 11 июля вследствие инсульта в возрасте 83 лет. В свою очередь, собеседница агентства отказалась раскрывать подробности церемонии, указав, что «на это нет благословения».

Отмечается, что с 2008 года знаменитость жила в женском подворье преподобного Вассиана при Свято-Троицком мужском монастыре в городе Алатыре. Также более 15 лет назад она приняла постриг.

Любовь Стриженова больше 20 лет служила в Московском Художественном театре, а после его раскола еще 20 лет выходила на сцену МХАТ имени Горького. Среди ее самых известных театральных работ — роли в постановках «На дне», «Утиная охота», «Иванов», «Прощание с Матерой».

В кино Стриженова прославилась ролью Капитолины в эпопее «Вечный зов». Она состояла в браке с актером Олегом Стриженовым и родила от него сына Александра, ставшего актером и режиссером.

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