Екатерина Волкова объяснила отказ от алкоголя

Екатерина Волкова

Актриса Екатерина Волкова призналась, что отказалась от алкоголя из-за проблем со здоровьем. Об этом бывшая супруга писателя Эдуарда Лимонова рассказала в интервью журналу «Здоровье».

«Мне стало страшно за свое здоровье. На всякий случай решила отказаться от алкоголя. Я же сама содержу свою большую семью», — заявила знаменитость.

Волкова подчеркнула, что с возрастом ей становится труднее просыпаться по утрам после вечеринок с алкоголем и сохранять красоту. Артистка отметила, что также старается контролировать употребление кофейных напитков, поскольку заметила, что после третьей выпитой чашки у нее начинается тремор. Сейчас актриса перестала пить кофе на голодный желудок по утрам, а также сокращает его прием во второй половине дня.

По словам Волковой, она контролирует свое питание, но любит мучное, поэтому иногда балует себя чиабаттой.

«А еще иногда наступает момент, когда очень хочется съесть “Доширак”. Это ужасно! Случаются приступы, когда хочется чем-то таким “отравиться” — бургером или картошкой фри. Я не отказываю себе в этом желании», — поделилась она.