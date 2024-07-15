Чадов высказался о внешнем сходстве экс-супруги и нынешней жены

Алексей Чадов и Лейсан Галимова

Актер Алексей Чадов рассказал в интервью изданию «7 дней», как реагирует на постоянные сравнения бывшей супруги Агнии Дитковските с нынешней женой. Артист не скрывает, что сам видит их сходство во внешности, поэтому его не смущают подобные комментарии.

«Абсолютно спокойно отношусь. Так получилось, что есть схожесть в типаже. Ну судьба так распорядилась. Мне понравился человек, я влюбился — что я могу с собой поделать? Многие говорят, что любовь ﻿﻿один раз и на всю жизнь. Для меня это смешно. Жизнь настолько многогранна, а с годами ощущаешь ее скоротечность. Люди меняются на протяжении всей своей жизни», — высказался звезда фильма «9 рота».

Первой женой Чадова была актриса Агния Дитковските. Во время съемок фильма «ЖАRА» у них завязался роман, а через три года они расстались. Позже артисты возобновили отношения и в 2012 году поженились. 5 июня 2014 года у них родился сын, которого они назвали Федором, однако через год после этого события пара развелась.

Артист перестал скрывать свой роман с Лейсан Галимовой в 2021 году, когда приехал на вручение премии журнала GQ в сопровождении модели. Позже звезда «9 роты» признался, что уже несколько лет состоит в отношениях с возлюбленной, но не хотел это афишировать. Первый брак научил актера беречь личную жизнь от лишнего внимания. Он также отмечал, что его избранница очень умная женщина, с которой можно поговорить на любые темы.