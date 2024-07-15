Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
15 июля 2024, новость

Чадов высказался о внешнем сходстве экс-супруги и нынешней жены

Актер заявил, что «судьба так распорядилась»
Алексей Чадов и Лейсан Галимова
Алексей Чадов и Лейсан Галимова

Актер Алексей Чадов рассказал в интервью изданию «7 дней», как реагирует на постоянные сравнения бывшей супруги Агнии Дитковските с нынешней женой. Артист не скрывает, что сам видит их сходство во внешности, поэтому его не смущают подобные комментарии.

«Абсолютно спокойно отношусь. Так получилось, что есть схожесть в типаже. Ну судьба так распорядилась. Мне понравился человек, я влюбился — что я могу с собой поделать? Многие говорят, что любовь ﻿﻿один раз и на всю жизнь. Для меня это смешно. Жизнь настолько многогранна, а с годами ощущаешь ее скоротечность. Люди меняются на протяжении всей своей жизни», — высказался звезда фильма «9 рота».

Первой женой Чадова была актриса Агния Дитковските. Во время съемок фильма «ЖАRА» у них завязался роман, а через три года они расстались. Позже артисты возобновили отношения и в 2012 году поженились. 5 июня 2014 года у них родился сын, которого они назвали Федором, однако через год после этого события пара развелась.

Артист перестал скрывать свой роман с Лейсан Галимовой в 2021 году, когда приехал на вручение премии журнала GQ в сопровождении модели. Позже звезда «9 роты» признался, что уже несколько лет состоит в отношениях с возлюбленной, но не хотел это афишировать. Первый брак научил актера беречь личную жизнь от лишнего внимания. Он также отмечал, что его избранница очень умная женщина, с которой можно поговорить на любые темы.

В 2023 году пара поженилась, а в июне 2024 года стало известно, что они ждут ребенка.

Ранее Чадов вспомнил о совместной работе с Жанной Фриске.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Алексей Чадов
Алексей Чадов
Агния Дитковските
Агния Дитковските
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Комбинация»
Комбинация
Тизер
Кадр из сериала «Игры»
Игры
Трейлер
Кадр из сериала «Она такая классная»
Она такая классная
Трейлер
Кадр из фильма «Анора»
Анора
Тизер (рус.)
Кадр из фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир»
Капитан Америка: Дивный новый мир
Тизер (англ.)
Никита Кологривый на съемках фильма «Любовь зла»
Любовь зла
Трейлер
Кадр из фильма «Платформа 2»
Платформа 2
Тизер (исп., англ.суб.)
Кадр из фильма «Время жить»
Время жить
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь