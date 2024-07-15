Снигирь поделилась редким фото восьмилетнего сына от Цыганова

Звезда фильма «Мастер и Маргарита», 41-летняя Юлия Снигирь, показала подписчикам редкое фото сына Феди. Кадром она поделилась в социальной сети.
Актриса нечасто делится с подписчиками подробностями личной жизни. В этот раз Снигирь показала редкий кадр со своим восьмилетним сыном от актера Евгения Цыганова. На фото мама и сын загорают на солнце. На актрисе — панама с широкими краями, распущенные волосы. Мальчик прикрывает глаза от яркого солнца и улыбается в камеру.
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов считаются одной из самых закрытых пар российского шоу-бизнеса. Долгое время актеры скрывали свой роман, так как в момент их знакомства Цыганов жил в гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой, которая ждала седьмого ребенка.
По словам Цыганова, они познакомились с Юлией Снигирь на съемках сериала «С чего начинается Родина». В марте 2016 года Снигирь родила от Цыганова сына Федора, а через три года актеры сыграли свадьбу.
Иногда супруги работают вместе. Так, они сыграли главных героев в киноадаптации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Образ Воланда в ленте воплотил немецкий актер Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»). Роль Понтия Пилата досталась датскому актеру Класу Бангу («Квадрат», «Варяг» и сериал «Дракула»), а Иешуа — Аарону Водовозу («King’s Man: Начало»).