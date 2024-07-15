Снигирь поделилась редким фото восьмилетнего сына от Цыганова

Звезда фильма «Мастер и Маргарита», 41-летняя Юлия Снигирь, показала подписчикам редкое фото сына Феди. Кадром она поделилась в социальной сети.

<div id="vk_post_-122141110_31268"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31268", -122141110, 31268, 'pI7PEHvMgWAmfD7kWKyRYnKhLSQ'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Актриса нечасто делится с подписчиками подробностями личной жизни. В этот раз Снигирь показала редкий кадр со своим восьмилетним сыном от актера Евгения Цыганова. На фото мама и сын загорают на солнце. На актрисе — панама с широкими краями, распущенные волосы. Мальчик прикрывает глаза от яркого солнца и улыбается в камеру.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов считаются одной из самых закрытых пар российского шоу-бизнеса. Долгое время актеры скрывали свой роман, так как в момент их знакомства Цыганов жил в гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой, которая ждала седьмого ребенка.