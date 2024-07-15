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15 июля 2024, новость

Джонни Деппа заподозрили в новом романе

Голливудского актера заметили в компании русской девушки

За личной жизнью Джонни Деппа следят миллионы поклонников по всему миру. Актеру постоянно приписывают романы с разными девушками. Недавно его заметили в компании россиянки — девушку зовут Юлия.

Папарацци сняли их вместе на вертолетной площадке в Лондоне. Актер предстал в рокерском образе: в розовой шапке-бинни, черном поло и свободных джинсах. В руках Джонни нес гитару. А Юлия выбрала total black образ. Пара была в приподнятом настроении.

«Снова блондинка рядом, не боится?», «Выглядят счастливыми. Надеюсь, у Джонни всё хорошо», «Красивая девушка, пусть будут счастливы вместе», «Неужели Джонни снова встречается с кем-то? И опять блондинка!» — обсудили пользователи.

Напомним, ранее Джонни Депп раскритиковал Голливуд за «одноразовые» фильмы. Актер считает, что Голливуд пришел в упадок из-за правления «привилегированных» бухгалтеров.

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