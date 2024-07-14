Бывший муж Гурченко рассказал, был ли у актрисы роман с Ширвиндтом

Людмила Гурченко на съемках фильма «Рецепт ее молодости»

Пятый муж Людмилы Гурченко Константин Купервейс опроверг слухи о романе актрисы с театральным режиссером Александром Ширвиндтом. Его слова передает Prozvezd.

«Люся очень любила Ширвиндта, но разговоры о том, что у них были любовные отношения — глупость. Будь у них хоть даже мало — мальский намек на роман, она бы от меня ушла», — уверил мужчина.

Купервейс пояснил, что звезда «Карнавальной ночи» всегда уходила от своих партнеров, когда у нее начинались другие серьезные отношения. Гурченко не любила обманывать и никогда не была двуличной, отметил бывший супруг.

При этом, добавил Купервейс, артистке со многими «приписывали романы» — и с Никитой Михалковым, и с Сергеем Шакуровым. Экс-супруг вспомнил, как однажды ему позвонили со словами: «Ваша жена спит с моим мужем у меня на даче». Хотя на тот момент Гурченко была в Италии.