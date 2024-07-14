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14 июля 2024, новость

Бывший муж Гурченко рассказал, был ли у актрисы роман с Ширвиндтом

Композитор Константин Купервейс прокомментировал слухи об отношениях актеров
Людмила Гурченко на съемках фильма «Рецепт ее молодости»
Людмила Гурченко на съемках фильма «Рецепт ее молодости»

Пятый муж Людмилы Гурченко Константин Купервейс опроверг слухи о романе актрисы с театральным режиссером Александром Ширвиндтом. Его слова передает Prozvezd.

«Люся очень любила Ширвиндта, но разговоры о том, что у них были любовные отношения — глупость. Будь у них хоть даже мало — мальский намек на роман, она бы от меня ушла», — уверил мужчина.

Купервейс пояснил, что звезда «Карнавальной ночи» всегда уходила от своих партнеров, когда у нее начинались другие серьезные отношения. Гурченко не любила обманывать и никогда не была двуличной, отметил бывший супруг.

При этом, добавил Купервейс, артистке со многими «приписывали романы» — и с Никитой Михалковым, и с Сергеем Шакуровым. Экс-супруг вспомнил, как однажды ему позвонили со словами: «Ваша жена спит с моим мужем у меня на даче». Хотя на тот момент Гурченко была в Италии.

«Шуре [Александру Ширвиндту] тоже много кого приписывали, а он был счастлив со своей женой Натальей Николаевной, архитектором из интеллигентной семьи. <…> Шура и Туся, как он ласково называл жену, всегда весело общались между собой. Прожили они вместе почти 70 лет», — добавил Купервейс.

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