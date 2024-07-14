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14 июля 2024, новость

Звезда «Зачарованных» умерла после продолжительной борьбы с раком

Актриса Шэннен Доэрти умерла на 54 году жизни от рака груди

Актриса Шэннен Доэрти, известная по сериалам «Беверли-Хиллз 90210» и «Зачарованные», умерла на 54 году жизни. Об этом сообщает People.

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6
фотографий
6
фотографий

«В субботу, 13 июля, она [Доэрти] проиграла битву после долгих лет борьбы с болезнью», — сообщила представительница актрисы Лесли Слоун.

Она подчеркнула, что в последний момент со знаменитостью рядом находились ее дочь, сестра, тетя, друг и собака Боуи. Слоун попросила фанатов звезды не беспокоить семью, чтобы дать близким «спокойно погоревать».

Шэннен Доэрти боролась с онкологией с 2015 года. Сначала у актрисы диагностировали рак груди. После мастэктомии и курсов химиотерапии звезда сообщила о ремиссии, однако в феврале 2020-го у Доэрти диагностировали рак молочных желез четвертой стадии.

В ноябре 2023 года звезда «Зачарованных» рассказывала, что не перестала «жить, любить и творить», несмотря на болезнь. Актриса заявляла, что каждый день просыпается и ложится спать с благодарностью, а также верит, что ее лучшие воспоминания впереди.

Шэннен Доэрти родилась 12 апреля 1971 года. Она прославилась благодаря роли Бренды Уолш в сериале «Беверли-Хиллз 90210». Актриса покинула проект после четвертого сезона в 1994 году, но затем вернулась в перезагрузке. Доэрти также сыграла ведьму Прю Холливелл в сериале «Зачарованные».

Ранее стало известно, что умерла звезда «Сияния».

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