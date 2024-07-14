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14 июля 2024, новость

Милош Бикович: «В детстве до нас почти не доходил русский контент»

Актер признался, что в детстве смотрел похожий на «Семнадцать мгновений весны» сербский сериал
Милош Бикович
Милош Бикович | Источник: Алексей Молчановский

Сербский актер Милош Бикович признался, что любил смотреть фильмы Френсиса Форда Копполы, Никиты Михалкова и Мартина Скорсезе в детстве. Его слова передает kp.ru.

«Из русского люблю “ОстровЛунгина. В детстве до нас почти не доходил русский контент. В основном это Михалков, Тарковский, старые советские фильмы», — также подчеркнул артист.

Бикович добавил, что в детстве ему особо нравился похожий на «Семнадцать мгновений весны» сербский сериал. В нем рассказывалось про местных партизан, которые боролись с фашистами во время оккупации Белграда. По словам актера, еще он любит фильм «Красивые деревни красиво горят» Срджана Драгоевича о распаде Югославии.

В той же беседе Бикович рассказал, как относится к турецкому ремейку фильма «Холоп», в котором он играет главную роль. По словам актера, это не первая адаптация картины, которую он видел. Основанные на русской версии фильмы создавали также во Франции и Монголии.

«Это значит, что мы создаем универсальные истории, которые хочет копировать весь мир. Мы нашу систему ценностей транслируем всему миру, и я этим горжусь», — высказался артист.

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