Милош Бикович: «В детстве до нас почти не доходил русский контент»

Милош Бикович | Источник: Алексей Молчановский

«Из русского люблю “Остров” Лунгина. В детстве до нас почти не доходил русский контент. В основном это Михалков, Тарковский, старые советские фильмы», — также подчеркнул артист.

Бикович добавил, что в детстве ему особо нравился похожий на «Семнадцать мгновений весны» сербский сериал. В нем рассказывалось про местных партизан, которые боролись с фашистами во время оккупации Белграда. По словам актера, еще он любит фильм «Красивые деревни красиво горят» Срджана Драгоевича о распаде Югославии.

В той же беседе Бикович рассказал, как относится к турецкому ремейку фильма «Холоп», в котором он играет главную роль. По словам актера, это не первая адаптация картины, которую он видел. Основанные на русской версии фильмы создавали также во Франции и Монголии.