Равшана Куркова и Рано Кубаева

Актриса Равшана Куркова вышла на публику с матерью, режиссером Рано Кубаевой.

Семья была замечена на открытии кинофестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде. Актриса была одета в нежно-желтое платье, а Рано Кубаева выбрала для своего выхода черную юбку-макси с удлиненным жакетом.

У Равшаны Курковой есть сын от бизнесмена Сергея Амаряна, с которым она рассталась. Несмотря на разрыв, бывшие влюбленные сохранили хорошие отношения. Актриса отмечала, что не препятствует встречам Гаспара с его отцом.

Прошлой весной Равшана Куркова сообщила о рождении второго ребенка. У нее появилась дочь Самира. Актриса тщательно скрывала свое положение и только после признания поделилась в личном блоге кадрами, снятыми во время беременности. Недавно знаменитость показала подросшую дочь от мужчины, которого скрывает.

Недавно Равшана Куркова рассказала о воспитании детей. Актриса призналась, что сын пока не понимает, почему сестре уделяют больше внимания, поэтому отбирает у нее игрушки и хулиганит.