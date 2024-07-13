Алексей Чадов рассказал про конфликт со Смольяниновым

Алексей Чадов

Актер Алексей Чадов на творческой встрече с жителями Иркутска высказался про артиста Артура Смольянинова (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), который уехал из России после начала СВО и был признан иноагентом.

«Я с ним не общаюсь, потому что всегда знал, что это гнилой человек. Смольянинов, он сложный сам по себе. У меня был с ним конфликт на съемочной площадке. И сейчас он себя показал», — сказал Чадов.

Также актер прокомментировал идею снять фильм о военном Иркутске.

Один из жителей задал вопрос актёру, как он смотрит на то, чтобы снять художественный фильм о военном Иркутске. При этом, чтобы съёмки проходили в самом городе.

«С большим удовольствием снял бы такой фильм. У меня есть сценарий к фильму, который называется “Волчица”. Это история войны на Кавказе. Свой фильм продюсирую уже два года и два раза подавал в Фонд кино. Я почти все кабинеты обходил. Работал с Сергеем Сельяновым. Мы хотим снять фильм, но всё упирается в деньги. Ради кинокартины я готов на всё. Я так, понимаю, что сценарий про Иркутск есть у вас на руках. Если кто-то сможет профинансировать съёмки, я завтра же буду здесь», — ответил актер.