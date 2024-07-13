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13 июля 2024, новость

Семенович рассказала, какой советский фильм заслуживает сиквела

Певица призналась, что хочет увидеть продолжение одного из фильмов Эльдара Рязанова
Анна Семенович
Анна Семенович

Певица Анна Семенович призналась в беседе с teleprogramma.pro, что хотела бы увидеть продолжение советского фильма «Служебный роман».

Семенович уверена, что в сиквеле можно лучше раскрыть второстепенных персонажей.

«Мне кажется, в нем есть много интересных линий второстепенных героев — от активной Шурочки до секретарши Верочки. И узнать больше об их жизни и характерах, при этом увидеть основной сюжет их глазами, было бы интересно», — поделилась артистка.

При этом Семенович выступила против сиквелов других проектов. Она считает, что фильм не нуждается в продолжении, если кино сделано талантливо и представляет собой цельное произведение. Как отметила артистка, некоторые режиссеры специально делают открытую концовку, чтобы зритель мог сам поразмыслить над продолжением.

«И мне лично всегда интересно самой додумать о дальнейших судьбах героев», — рассказала исполнительница.

Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру. С 2004 года Семенович также снимается в кино.

Напомним, накануне Союз кинематографистов России со ссылкой на идею Министерства просвещения рассказал о рекомендациях о съемке ремейков на 30 советских классических фильмов, а также экранизаций по 15 произведениям литературной классики. В Минкульте позже объяснили, что речь только о рекомендованных к просмотру фильмах и литературных первоисточниках, по которым можно снять новые картины.

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