Сергей Жуков признался, что его мог сыграть актер из «Слова Пацана»

Сергей Жуков

По словам Жукова, Минекаев был «очень на него похож». В интервью «Российской газете» музыкант напомнил, что у него тоже есть татарские корни со стороны матери.

Тем не менее, Минекаев не был утвержден на роль, потому что, как отметил лидер «Руки Вверх!», «второго Жукова нет в стране». Поэтому съемочная группа решила отбирать актеров не по внешности, а по харизме. В итоге роль Сергея исполнит Владислав Прохоров — его Жуков назвал «своей внутренней реинкарнацией».

Напомним, что премьера полнометражного фильма о группе «Руки Вверх!» запланирована на 10 октября этого года. В картине снялся Алексей Потехин — музыкант, участвовавший в создании проекта наравне с Сергеем Жуковым.