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13 июля 2024, новость

Сергей Жуков признался, что его мог сыграть актер из «Слова Пацана»

На роль молодого Жукова в фильме было 360 претендентов
Сергей Жуков
Сергей Жуков

Сергей Жуков заявил, что Рузиль Минекаев мог сыграть его в кино «Руки Вверх!». Актер, получивший известность после участия в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023), был среди 360 претендентов на главную роль.

По словам Жукова, Минекаев был «очень на него похож». В интервью «Российской газете» музыкант напомнил, что у него тоже есть татарские корни со стороны матери.

Тем не менее, Минекаев не был утвержден на роль, потому что, как отметил лидер «Руки Вверх!», «второго Жукова нет в стране». Поэтому съемочная группа решила отбирать актеров не по внешности, а по харизме. В итоге роль Сергея исполнит Владислав Прохоров — его Жуков назвал «своей внутренней реинкарнацией».

Напомним, что премьера полнометражного фильма о группе «Руки Вверх!» запланирована на 10 октября этого года. В картине снялся Алексей Потехин — музыкант, участвовавший в создании проекта наравне с Сергеем Жуковым.

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» и Сергей Жуков работают над новым мультсериалом.

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