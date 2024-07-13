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13 июля 2024, новость

Райан Рейнольдс назвал свою любимую песню Тейлор Свифт

Актер рассказал, что любимая песня посвящена его четырехлетней дочери Бетти
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс | Источник: Legion-Media.ru

Актер Райан Рейнольдс рассказал, что его любимая песня Тейлор Свифт — Betty. Она посвящена дочери кинозвезды, четырехлетней Бетти. А еще в тексте упоминаются два его других ребенка — Джеймс и Инес.

В беседе с Variety главные лица предстоящего экшена Marvel «Дэдпул и Росомаха» — а именно Рейнольдс, Хью Джекман и режиссер Шон Леви — попытались угадать любимые песни друг друга из репертуара Тейлор Свифт.

Джекман предположил, что его напарнику нравится We Are Never Ever Getting Back Together (2012): «Он спел ее мне в последний день съемок». Выбор Леви, в свою очередь, пал на Gorgeous (2017), поскольку в этом треке есть голос дочери Рейнольдса Джеймс. Однако, как выяснилось, обе звезды не угадали.

«Ну давайте же, я в эре Folklore и Evermore», — ответил Райан, сославшись на альбомы певицы.

Дело в том, что Свифт уже около 10 лет дружит с женой Рейнольдса, актрисой и моделью Блейк Лайвли. Супружескую пару не раз видели на мероприятиях вместе с поп-звездой.

Киноманы поговаривают, что Тейлор появится в «Дэдпуле и Росомахе» в роли Ослепительной или Леди Дэдпул. Команда эти слухи не отрицает, но и не подтверждает. Ответ узнаем 26 июля, когда состоится премьера фильма.

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