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13 июля 2024, новость

Украина ввела санкции против Машкова

Украина ввела санкции против народного артиста РФ и еще пяти российских актеров
Владимир Машков
Владимир Машков | Источник: PersonaStars

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины внес в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, шестерых российских актеров, среди которых народный артист РФ Владимир Машков. Список опубликован на сайте ведомства.

«На заседании 11 июля медиарегулятор решил включить в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, еще шестерых российских актеров», — говорится в сообщении.

Санкции также вводятся в отношении Натальи АнтоновойАнтона БатыреваСергея ВекслераВиталия ГогунскогоАлены Яковлевой.

Напомним, в марте этого года Украина заочно предъявила новые обвинения Владимиру Машкову в связи с участием актера  предвыборной кампании президента России. 

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