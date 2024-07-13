Украина ввела санкции против Машкова

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины внес в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, шестерых российских актеров, среди которых народный артист РФ Владимир Машков. Список опубликован на сайте ведомства.
«На заседании 11 июля медиарегулятор решил включить в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, еще шестерых российских актеров», — говорится в сообщении.
Санкции также вводятся в отношении Натальи Антоновой, Антона Батырева, Сергея Векслера, Виталия Гогунского, Алены Яковлевой.
Напомним, в марте этого года Украина заочно предъявила новые обвинения Владимиру Машкову в связи с участием актера предвыборной кампании президента России.