Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
13 июля 2024, новость

Дело против Алека Болдуина прекратили

Суд прекратил дело о непредумышленном убийстве кинооператора
Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина»
Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина»

Суд в США прекратил дело против актера Алека Болдуина о непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Судья Мэри Марлоу Соммер объяснила решение тем фактом, что сторона обвинения утаила ключевые доказательства от защиты. Адвокат актера Люк Никас заявил, что боевые патроны, которые представили прокуроры, были отнесены к другому делу. Как пояснила криминалистка, принявшая улику, по ее мнению патроны отличались от тех, что были обнаружены на месте преступления. Однако когда патроны доставили в зал суда, стало очевидно, что некоторые из них имеют определенное сходство с обнаруженными на съемочной площадке. 

Услышав вердикт суда, Болдуин не смог сдержать слез, после чего повернулся и обнял свою супругу Хилари. В случае, если бы его признали виновным, актеру грозило бы до 18 лет лишения свободы.

Ранее жюри присяжных в суде в Нью-Мексико признало специалиста по оружию Ханну Гутьерес-Рид виновной в непредумышленном убийстве Хатчинс. Ее приговорили к 18 месяцам тюремного заключения.

Оператор Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года. Во время съемок вестерна «Ржавчина» Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.

Болдуину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, но в апреле 2023 года их сняли. Однако в январе текущего года стало известно, что актеру вновь предъявили обвинения в связи с гибелью оператора.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Ржавчина
Галина Хатчинс
Галина Хатчинс
Halyna Hutchins
Джоэл Соуса
Джоэл Соуса
Joel Souza
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Анора»
Анора
Тизер (рус.)
Кадр из фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир»
Капитан Америка: Дивный новый мир
Тизер (англ.)
Никита Кологривый на съемках фильма «Любовь зла»
Любовь зла
Трейлер
Кадр из фильма «Платформа 2»
Платформа 2
Тизер (исп., англ.суб.)
Кадр из фильма «Время жить»
Время жить
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Красный шелк»
Красный шелк
Трейлер
Разделение
Разделение
Тизер (2 сезон, англ.)
Кадр из сериала «Трудная»
Трудная
Тизер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь