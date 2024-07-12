Блейк Лайвли возмутилась намеку мужа на желание завести четвертого ребенка

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Актриса Блейк Лайвли заявила, что Райан Рейнольдс намекнул на нового ребенка собакой. Об этом сообщает People.

Блейк Лайвли отреагировала на фото Райана Рейнольдса с собакой, которая снялась с ним в фильме «Дэдпул и Росомаха». По мнению актрисы, таким образом супруг намекнул на четвертого ребенка.

«SOS! Убери собаку, которую ты считаешь милой, несмотря на общественное мнение, и сними этот чертов бирюзовый костюм! Грубо», — написала она.

Блейк Лайвли вышла замуж за Райана Рейнольдса в 2012 году. Спустя два года у актеров родилась первая дочь Джеймс. В 2016 году они стали родителями девочки Айнез, а в 2019-м — дочери Бетти. В конце февраля 2022 года актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в третий раз.

Недавно Райан Рейнольдс рассказал о привычке 5-летней дочери Бетти. Актер заявил, что девочка регулярно пугает его, поскольку у нее богатая фантазия. Иногда она приходит к нему и говорит, что кого-то видит за его спиной.