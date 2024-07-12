Марго Робби вышла в свет после новости о беременности

Марго Робби впервые появилась на публике после того, как несколько дней назад мировые издания облетели ее фото с округлившимся животом. Кадры были сделаны папарацци на озере Комо, где актриса отпраздновала свой день рождения.

В пятницу, 12 июля, 34-летняя актриса и ее 34-летний супруг, продюсер Том Акерли, посетили матч 12-го дня Уимблдонского турнира. Звезды посмотрели мужской полуфинал — в него вышли итальянец Лоренцо Музетти и серб Новак Джокович, а также россиянин Даниил Медведев и испанец Карлос Алькарас.

Будущая мама выбрала для дебюта в новом статусе платье цвета чайной розы в черный горох французского бренда Alaia с асимметричной юбкой и платком-накидкой на одно плечо из той же ткани. Летний образ дополнили сумка того же бренда модели Le Teckel и черные мюли на каблуке. Не менее элегантно выглядел супруг кинозвезды в светлом поло и брюках чинос песочного цвета.

С отцом своего будущего ребенка Марго Робби познакомилась в 2013 году на съемках картины «Французская сюита». Молодой человек был помощником режиссера на съемках. В декабре 2016 года пара поженилась, не объявляя о своей помолвке. Закрытая свадебная церемония прошла в Австралии, в городе Байрон-Бэй.

Робби и Акерли вместе с Софией Керр и Джоси Макнамара основали продюсерскую компанию LuckyChap Entertainment, которая выпустила несколько успешных фильмов и сериалов, в том числе «Барби», «Солтберн», «Тоня против всех» и «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».

В январе 2024 года в интервью Deadline Марго Робби призналась, что «надоела зрителям» и планирует взять перерыв в актерской карьере. Она также добавила, что сейчас переживает самый долгий период без работы на площадке — съемки «Барби» завершились в октябре 2022 года. По данным Variety, за работу над фильмом исполнительница главной роли получила $50 млн. Сумма складывается из зарплаты и бонусов за сборы в прокате.