Стали известны имена звезд, которым доверяют россияне

Дмитрий Нагиев | Источник: Legion-Media.ru

Россияне перечислили имена звезд, которым они доверяют больше всего. Соответствующие результаты опроса независимого исследовательского агентства MAGRAM MR и консалтингового агентства в области стратегических коммуникаций PBN поступили в распоряжение «Ленты.ру»

Опрос проводился в апреле-мае 2024 года в городах России с населением более 100 тысяч человек. В нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 14 до 56 лет. В ходе исследования выяснилось, что самый высокий рейтинг доверия у актера Дмитрия Нагиева, а на втором и третьем месте оказались певица Полина Гагарина и артист Константин Хабенский.

Замкнули пятерку лидеров комик Павел Воля и музыкант Дмитрий Маликов. В топ-10 также попали исполнительница Ольга Бузова, инфлюэнсер Дима Масленников, актер Сергей Безруков и блогеры Михаил Литвин и Влад Бумага (Влад A4).

В антирейтинг доверия в основном попали знаменитости, которые фигурировали в недавних публичных скандалах. Список возглавляет ведущая Анастасия Ивлеева, в тройке также числятся Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Алла Пугачева. За ними расположились Филипп Киркоров и Ольга Бузова.