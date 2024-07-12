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12 июля 2024, новость

Стали известны имена звезд, которым доверяют россияне

В ходе исследования был составлен рейтинг звезд с самым высоким рейтингом доверия
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев | Источник: Legion-Media.ru

Россияне перечислили имена звезд, которым они доверяют больше всего. Соответствующие результаты опроса независимого исследовательского агентства MAGRAM MR и консалтингового агентства в области стратегических коммуникаций PBN поступили в распоряжение «Ленты.ру»

Опрос проводился в апреле-мае 2024 года в городах России с населением более 100 тысяч человек. В нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 14 до 56 лет. В ходе исследования выяснилось, что самый высокий рейтинг доверия у актера Дмитрия Нагиева, а на втором и третьем месте оказались певица Полина Гагарина и артист Константин Хабенский.

Замкнули пятерку лидеров комик Павел Воля и музыкант Дмитрий Маликов. В топ-10 также попали исполнительница Ольга Бузова, инфлюэнсер Дима Масленников, актер Сергей Безруков и блогеры Михаил Литвин и Влад Бумага (Влад A4).

В антирейтинг доверия в основном попали знаменитости, которые фигурировали в недавних публичных скандалах. Список возглавляет ведущая Анастасия Ивлеева, в тройке также числятся Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Алла Пугачева. За ними расположились Филипп Киркоров и Ольга Бузова.

Также отмечается, что четверть россиян будут больше доверять бренду с медийной личностью в качестве амбассадора или основателя.

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Филипп Киркоров
Ольга Бузова
Ольга Бузова
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Павел Воля
Павел Воля
Сергей Безруков
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Полина Гагарина
Полина Гагарина
Дмитрий Маликов
Дмитрий Маликов
Анастасия Ивлеева
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