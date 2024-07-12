Лянка Грыу, Нюша, Безрукова и другие звезды на премьере фильма

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В столичном кинотеатре «Москва» состоялась премьера фильма «Мадам Клико» режиссера Томаса К. Нэппера. В картине рассказывается реальная история любви и показана сила духа женщины.

В центре сюжета фильма — Барба-Николь Клико (Хейли Беннетт), которая потеряла любимого мужа спустя семь лет после свадьбы. После его смерти ей пришлось взвалить на свои плечи огромный семейный бизнес, переживающий не лучшие времена.

Женщине удалось создать известную империю шампанского «Вдова Клико», открыть миру стиль и роскошь и стать настоящей легендой.

Фильм снят по мотивам мирового бестселлера писательницы Тилар Маццео. Кинолента впервые была представлена на Международном кинофестивале в Торонто в 2023 году.

После показа журналисты и эксперты назвали картину вдохновляющей и великолепной, а игру Хейли Беннетт — выдающейся.