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12 июля 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Лянка Грыу, Нюша, Безрукова и другие звезды на премьере фильма

Российские знаменитости одними из первых посмотрели картину «Мадам Клико»
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В столичном кинотеатре «Москва» состоялась премьера фильма «Мадам Клико» режиссера Томаса К. Нэппера. В картине рассказывается реальная история любви и показана сила духа женщины.

Светскую премьеру посетили российские звезды, среди которых были Ирина Безрукова, Михаил Тройник, Нюша, Влад Лисовец, Дарья Повереннова, Сергей Шакуров, Ольга Сутулова, Лянка Грыу, Денис Шведов и Александра Розовская, Анна Котова и многие другие.

В центре сюжета фильма — Барба-Николь Клико (Хейли Беннетт), которая потеряла любимого мужа спустя семь лет после свадьбы. После его смерти ей пришлось взвалить на свои плечи огромный семейный бизнес, переживающий не лучшие времена.

Женщине удалось создать известную империю шампанского «Вдова Клико», открыть миру стиль и роскошь и стать настоящей легендой.

Фильм снят по мотивам мирового бестселлера писательницы Тилар Маццео. Кинолента впервые была представлена на Международном кинофестивале в Торонто в 2023 году.

После показа журналисты и эксперты назвали картину вдохновляющей и великолепной, а игру Хейли Беннетт — выдающейся.

В широкий прокат фильм «Мадам Клико» выходит 18 июля.

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Мадам Клико
Мадам Клико
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Ирина Безрукова
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