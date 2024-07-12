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12 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: крышесносный боевик в стиле «Скотта Пилигрима»

Хочется чего-то зубодробительного и стильного, но все «Джоны Уики» уже пересмотрены? Тогда обратите внимание на экшен-комедию «Пацан против всех»

Безумная тираническая правительница Хильда Ван Дер Кой устраивает ежегодную расправу над неугодными жителями, превращая это в публичную казнь. Однажды несчастье выпадает на долю семьи одного мальчишки.

Лишившись матери и сестры, пацан сбегает в джунгли, где попадает в ученики к шаману-отшельнику. Путь юного героя будет долгим и суровым — ему предстоит стать настоящей машиной смерти и отомстить клану Хильды.

«Пацан против всех» пополняет линейку эффектных боевиков о мести, продолжая наследие «Джона Уика» и «Манкимэна». Лента до отказа набита непрекращающимся экшеном и гипертрофированным насилием в мультяшном стиле а ля «Скотт Пилигрим» в сочетании с подростковым юмором.

Билл Скарсгард в главной роли красуется впечатляюще накачанным телом, а Фамке Янссен очень идет образ сумасшедшей злодейки.

6.8
Пацан против всех
2023/США, Германия, Южная Африка18+триллербоевик
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