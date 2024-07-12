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12 июля 2024, новость

Дочь Машкова с мужем прилетела в Германию

Актриса Мария Машкова опубликовала в соцсетях фото, сделанное на фоне популярной достопримечательности

Дочь Владимира Машкова, актриса Мария Машкова прилетела с супругом в Германию. Она сообщила об этом в соцсетях и опубликовала фото, снятое на фоне замка Нойшванштайн.

Мария Машкова с мужем (фото: соцсети)
Мария Машкова с мужем (фото: соцсети)

Звезда «Не родись красивой» замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником. У пары двое детей: они воспитывают 13-летнюю Стефанию и 12-летнюю Александру. Знаменитость уже несколько лет живет с семьей в США, но до начала СВО она прилетала в Россию ради работы. По словам актрисы, у ее супруга прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому они решились на переезд с дочерьми. Артистка отмечала, что спокойно оставляла детей с их отцом и уезжала на съемки.

Машкова и Слободяник состоят в браке почти 15 лет. Актриса признавалась в личном блоге, что не планировала так долго быть в отношениях и не разводиться. По словам знаменитости, в 20 лет она решила минимум пять раз побывать в ЗАГСе и следовала этому плану, пока не встретила пианиста, который вернул ей веру в брак. Машкова также отмечала, что бабушка, педагог этики и эстетики, всегда заступалась за Александра и советовала ей «держаться за него».

Ранее Мария Машкова сделала заявление о своем отце.

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